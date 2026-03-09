Prețul petrolului a scăzut sub 90 de dolari, după ce Trump a spus că războiul din Iran e aproape încheiat

1 minut de citit Publicat la 23:16 09 Mar 2026 Modificat la 23:16 09 Mar 2026

Prețul petrolului a scăzut luni sub pragul critic de 100 de dolari. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Prețul barilului de petrol a scăzut luni seara la 85 de dolari, după ce zilele trecute atinsese un vârf de 120 de dolari, informează Financial Times.

Indicii bursieri de pe Wall Street au urcat, de asemenea, la puțin timp după ce Donald Trump a anunțat că războiul contra Iranului e „aproape încheiat”.

Practic, toate creșterile înregistrate luni au fost practic „evaporate” în ședința de tranzacționare de luni după-amiază, după ce Trump a anunțat că războiul din Iran se poate încheia mai repede decât s-ar fi așteptat administrația SUA.

Scăderea prețurilor la petrol a fost de peste 25%.

Economia mondială trece în aceste zile prin ceea ce poate deveni cea mai gravă criză energetică din anii 1970 și până în prezent, ca urmare a închiderii Strâmtorii Ormuz și a reducerii transportului de țiței produs în Orientul Mijlociu, ca urmare a războiului din Iran.

La începutul războiului din Iran, declanșat de SUA și Israel pe 28 februarie, bursele internaționale au reacționat inițial cu reținere după ce iranienii au anunțat blocare strâmtorii Ormuz. După ce au crescut, prețurile la petrol au rămas între 80-85 de dolari barilul, până la finele săptămânii trecute.

Ulterior, jucătorii de pe piețele internaționale au realizat că închiderea strâmtorii ar putea dura mai mult.

Luni, prețul barilului a crescut brusc la 120 de dolari, apoi a ajuns la 100 de dolari.