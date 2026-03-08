O instituție din România a pierdut aproape 20 de miliarde de lei în prima săptămână de război în Orientul Mijlociu

1 minut de citit Publicat la 10:38 08 Mar 2026 Modificat la 10:38 08 Mar 2026

Bursa de Valori București a pierdut aproape 20 de miliarde din capitalizare, săptămâna aceasta. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Bursa de Valori București (BVB) a pierdut în această săptămână peste 3 procente din capitalizare, ceea ce corespunde sumei de 18,12 miliarde de lei, pe fondul temerilor legate de extinderea războiului din Orientul Mijlociu, semnalează Agerpres.

Conform sursei citate, valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu 47,38 milioane de lei (-7,15%), în comparație cu săptămâna anterioară.

Datele publicate de BVB arată cum capitalizarea bursieră a coborât la 547,36 miliarde de lei în perioada 2 - 6 martie 2026, în scădere față de cele 565,48 miliarde de lei consemnate în săptămâna anterioară.

Tranzacțiile cu acțiuni au generat săptămâna aceasta un rulaj de 614,91 milioane de lei, mai mic decât cel înregistrat în perioada 23 - 27 februarie, de 662,29 milioane de lei.

Cea mai bună zi de tranzacționare la BVB a fost marți, 3 martie, când s-a înregistrat un rulaj de peste 184,52 milioane de lei. Cea mai slabă zi a fost vineri, 6 martie, cu o valoare a tranzacțiilor de 68,96 milioane de lei.

Acțiunile unei companii petroliere listate pe BVB au crescut cu aproape 22%

Indicele principal al Bursei de Valori București - BET - a închis săptămâna la 27.438,41 puncte.

Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacții de 144,201 milioane de lei, urmate titlurile Electro-Alfa International SA, cu schimburi de 71,75 milioane de lei și cele ale OMV Petrom, cu 69,77 milioane de lei.

Cele mai importante creșteri ale cotațiilor au fost înregistrate de acțiunile Rompetrol Rafinare (+21,88%), Societatea de Construcții Napoca (+20,95%) și Mecanica Ceahlău (+8,70%).

La polul opus se află Electro-Alfa International SA, pentru care procentul de scădere a cotațiilor nu este publicat, urmată de acțiunile Turbomecanica, cu un declin de 19,24%, și de cele ale MedLife (-15,28%).