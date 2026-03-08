Gafa Kremlinului. O versiune needitată a mesajului lui Putin de Ziua Femeii a fost publicată din greșeală: "Gâtul îmi este iritat"

Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse. Sursa colaj foto: X/Nexta TV

Moment stânjenitor pentru preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, după ce propagandiştii Kremlinului s-au grăbit să publice o înregistrare needitată a mesajului aestuia cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, sărbătorită pe 8 martie în întreaga lume, a relatat The Moscow Times. Pe filmare, liderul rus apare în timp ce tuşeşte puternic după ce pare că s-a înecat. Deşi video-ul a fost şters repede, unii dintre internauţi l-au salvat, iar imaginile au făcut deja înconjurul lumii. În discursul editat, Vladimir Putin a lăudat femeile din Rusia pentru frumusețea, farmecul și determinarea lor.

Potrivit sursei citate, sâmbătă, Kremlinul a publicat din greșeală un videoclip needitat cu președintele Vladimir Putin adresându-se femeilor ruse cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii.

În videoclipul original, care a fost ulterior șters, preşedintele Rusiei se oprește brusc în timp ce citește mesajul, se întoarce ușor din cadru, în încercarea de a-şi drege vocea, gesticulând către cineva aflat în afara imaginii.

"Știți, lăsaţi-mă să mai spun încă o dată, pentru că… gâtul îmi este puțin iritat. Da, puțin iritat. Aproape că am început să tușesc. Am vorbit mult astăzi", a spus Vladimir Putin, au scris jurnaliştii publicaţiei The Moscow Times.

Oficialii de la Kremlin au înlocuit ulterior clipul cu o versiune mai scurtă și editată, care apare acum pe conturile oficiale de social media.

Ziua de 8 martie este sărbătorită pe scară largă în Rusia, fiind tradițional un prilej de a arăta aprecierea față de femei. Bărbații marchează adesea această zi oferind flori, ciocolată și alte cadouri simbolice soțiilor, iubitelor, rudelor sau colegelor.

În discursul editat, Vladmir Putin a lăudat rusoaicele pentru capacitatea lor de a "cuceri prin frumusețe și farmec, arătând totodată hărnicie, determinare și reziliență".

"Un suflet feminin generos, plin de compasiune și cu adevărat înțelept face lumea un loc mai bun și mai bun, iar dragostea unei mame rămâne în inima fiecărei persoane pe viață", a mai afirmat liderul rus în mesajul special realizat cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, celebrată astăzi pe întregul mapamond.