Gen Z nu este o generație lipsită de interes pentru sex. Ei își doresc doar o iubire ca în „Heated Rivalry”

Având în vedere evenimentele prin care a trecut generația Z în perioada în care a crescut, nu este surprinzător că sunt mai prudenți în privința sexului. sursa foto: Getty

În ascensiunea sa rapidă, serialul erotic cu hocheiști „Heated Rivalry” a reușit să evite criticile adresate multor alte producții pline de scene sexuale și a ajuns să fie, pentru televiziune, un fel de reper îndrăzneț. Dar cum a reușit acest lucru?

Tyler McCall, jurnalistă și romancieră ale cărei ficțiuni erotice sunt populare printre utilizatorii aplicației audio Quinn, are câteva explicații despre modul în care serialul – care urmărește povestea a doi jucători de hochei din echipe rivale care ajung să aibă o relație intimă și, în cele din urmă, să se îndrăgostească – a reușit ceea ce alte producții similare nu au putut, scrie CNN.

Prea mult timp, spune McCall, „scenele de sex pe care le-am văzut în filme și la televizor au părut gratuite, pentru că sunt concepute mai mult să pară sexy decât să fie cu adevărat sexy” și nu reflectă „modul în care sexul se întâmplă în viața reală”.

Așa intră în scenă Ilya și Shane. „Heated Rivalry” îi urmărește de pe gheață până la dușuri și la numeroasele camere de hotel pe care le împart, cu nuditatea și regia atentă pe care le presupun scenele explicite. Dar aceste scene funcționează pentru publicul tânăr – o generație despre care se spune adesea că ar fi mai puțin interesată de sex – tocmai datorită tensiunii emoționale care se construiește între ele, spune McCall. Sexul care urmează devine o descărcare firească a dorinței acumulate de fiecare dată când cei doi se reîntâlnesc.

(Serialul „Heated Rivalry” a fost produs pentru postul canadian Crave, dar în SUA este difuzat pe HBO Max, care are aceeași companie-mamă, Warner Bros. Discovery, ca CNN.)

Gen Z vrea dragoste

„Heated Rivalry” a devenit „un studiu de caz fascinant despre psihologia sexuală a generației Zoomer”, spune Chelsea Reynolds, profesoară asociată la Arizona State University, unde conduce Center for Media & Communities și studiază modul în care tinerii reacționează la reprezentarea sexului în media.

Popularitatea uriașă a serialului în rândul generației Z contrazice ideea că această generație nu este interesată de sex sau de reprezentarea lui pe ecran. Reynolds crede că panica legată de o presupusă „recesiune sexuală” în rândul tinerilor americani trebuie privită „cu un grăunte de sare”. În opinia ei, tinerii „au un apetit foarte mare pentru conținut sexual – doar că își doresc ca relațiile sexuale prezentate să fie sănătoase, consensuale și să se dezvolte în timp”.

„Cred că asta ne arată, ca societate, că generația Z nu este lipsită de sexualitate sau asexuală, așa cum sugerează unele articole din presă, ci doar mai prudentă și mai pragmatică în modul în care abordează sexul și romantismul ca pe un pachet”, spune Reynolds.

În general, însă, generația Z nu face foarte mult sex. Un raport CDC din 2024, care a comparat comportamentele de risc ale elevilor de liceu în 2013 și 2023, arată că 32% dintre liceeni în 2023 au declarat că au avut relații sexuale. Cu zece ani înainte, procentul era de 47%. Și mai puțini elevi – aproximativ 21% - au spus în 2023 că erau activi sexual în acel moment.

Dar asta nu înseamnă că nu există dorință. Tinerii nu resping complet sexul pe ecran; vor doar ca el să pară real și romantic. Vor iubire, dar nu o oferă oricui.

Având în vedere evenimentele prin care a trecut generația Z în perioada în care a crescut, nu este surprinzător că sunt mai prudenți în privința sexului, spune Reynolds. Mulți dintre ei erau în liceu sau la facultate când a început pandemia de Covid-19, o perioadă în care întâlnirile ocazionale erau riscante din punct de vedere sanitar.

În plus, după anularea precedentului Roe v. Wade privind dreptul la avort și în contextul atacurilor legislative asupra sistemului de sănătate LGBTQ, mulți tineri consideră că plăcerile potențiale ale sexului nu merită riscuri precum bolile cu transmitere sexuală sau sarcinile nedorite.

Cu toate acestea, generația Z nu evită complet sexul, ci preferă ca acesta să se întâmple în cadrul unei relații stabile. Un sondaj realizat de un psiholog social de la Kinsey Institute și aplicația de dating Feeld arată că 81% dintre tinerii din generația Z „au fantezii despre monogamie”.

Această dorință de iubire este probabil una dintre cele mai mari atracții ale serialului „Heated Rivalry” pentru tinerii spectatori înfometați de romantism, spune Madison Huizinga, critic cultural în vârstă de 25 de ani.

„Ciudat, dar am impresia că generația Z este mai tradițională decât li se recunoaște”, explică ea. „Nu cred că au neapărat mai puțin sex. Cred doar că au un sex mai intenționat și construiesc relații mai conștiente cu oamenii, fără să vreau să arunc vreo săgeată spre mileniali”.

Katie Haan, coordonatoare de intimitate și populară educatoare sexuală pe TikTok, precizează că a observat că urmăritorii ei din generația Z sunt mult mai atenți la tipul de relații sexuale pe care și le doresc.

„Chiar și tipurile de sex pe care generațiile mai vechi le-ar considera lipsite de grijă sunt abordate cu mai multă comunicare și respect reciproc decât în trecut”, spune Haan. „Generația Z nu se teme să ceară ceea ce își dorește cu adevărat”.

Generația Z nu urăște sexul pe ecran – dacă este făcut bine

Există multe seriale populare printre tinerii din generația Z care includ numeroase scene de sex și nuditate, precum „Euphoria” sau serialul spaniol „Elite” de pe Netflix. Totuși, aceste scene au fost adesea criticate pentru că par gratuite.

Motivul este că generația Z „este foarte bună la detectarea lipsei de autenticitate” în reprezentarea sexului pe ecran, spune Tyler McCall.

Mulți tineri nu apreciază mare parte din sexul pe care îl văd în filme și seriale: 48,4% dintre respondenții unui sondaj UCLA din 2025 (care a inclus membri ai generațiilor Alpha și Z) au spus că există „prea mult sex și prea mult conținut sexual în televiziune și filme”.

În schimb, sexul din „Heated Rivalry” este distractiv – este consensual, satisfăcător pentru ambii parteneri și reprezintă o formă de conexiune, spune Reynolds. În „Euphoria”, însă, sexul este aproape întotdeauna legat de dependență, abuz și traumă și include nuditate pe care mulți spectatori o consideră gratuită.

Jean Twenge, psiholog și autoarea cărții „Generations”, care analizează diferențele dintre generația Z și generațiile anterioare, spune că reticența tinerilor față de sexul din media se explică și prin faptul că au crescut într-o lume în care pornografia online este omniprezentă, dar și sub influența mișcării #MeToo, care a scos la iveală numeroase cazuri de abuz sexual comise de bărbați influenți.

„Au văzut suficientă pornografie online și își doresc o reprezentare diferită a sexului atunci când urmăresc un serial pe platforme de streaming”, spune Twenge.

Huizinga a recunoscut că se temea că „Heated Rivalry” va fi „în stilul ‘Euphoria’” înainte să-l vadă – adică o producție spectaculoasă care încearcă să atragă publicul prin șoc, imagini gratuite și sex.

Surorile ei au convins-o însă să îl încerce de Crăciun. Iar, în ciuda dialogurilor uneori stângace, povestea centrală de dragoste și naturalețea relației dintre personaje au cucerit-o aproape imediat.

„Arată unei generații tinere de oameni care poate nu au avut încă prima experiență sexuală sau prima relație că poți avea totul – poți avea o întâlnire pasională și intensă, iar apoi ea poate deveni ceva dulce, special și romantic”, explică ea.