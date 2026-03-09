Influencerii aflați în țările din Golf, în pericol să fie arestați. Au fost reținute peste 300 de persoane pentru postări cu războiul

Publicat la 14:54 09 Mar 2026

Au fost reținute peste 300 de persoane pentru postări cu războiul. Sursa foto: colaj Profimedia

Ministerul de interne de la Doha a anunţat luni că 313 de persoane cu diverse cetăţenii au fost arestate în Qatar pentru publicarea unor presupuse dezinformări privind atacurile iraniene, informează Agerpres.

Cei reţinuţi de autorităţile qatareze sunt acuzaţi că "au filmat şi difuzat materiale video şi au publicat informaţii înşelătoare şi zvonuri", arată un comunicat al instituţiei.

Arestările au fost efectuate de serviciul de combatere a infracţiunilor economice şi informatice, subordonat ministerului.

Unde au mai fost arestări pentru fake news

Măsuri similare au fost luate şi în alte ţări din Golf, unde Iranul atacă zilnic cu drone şi rachete, vizând aeroporturi, baze militare, instalaţii energetice şi zone rezidenţiale ca ripostă la loviturile americano-israeliene începute în 28 februarie.

În Bahrein au fost arestaţi vinerea trecută patru autori ai unor filmări cu atacurile iraniene, care - conform ministerului de interne de la Manama - au "propagat ştiri false".

Kuweitul a anunţat sâmbăta trecută trei arestări.

În Emiratele Arabe Unite, unii locuitori au primit SMS-uri cu avertismente despre posibilele urmări penale în caz de distribuire a unor imagini sensibile sau de răspândire de "informaţii nedemne de încredere". Procuratura generală a avertizat că este interzisă "filmarea, publicarea sau difuzare de imagini şi videoclipuri care prezintă locurile incidentelor sau daunele provocate de căderea unor proiectile sau fragmente", a transmis agenţia de presă locală, preluată de AFP.

Avertismente de acelaşi gen au fost emise şi în Arabia Saudită.

În ciuda unor astfel de ameninţări, imagini cu rachete, drone şi consecinţe ale războiului din Orientul Mijlociu continuă să circule în reţelele sociale şi în grupuri de dialog.