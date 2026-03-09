Benzină de 0,01 euro pe litru la o benzinărie din Franţa, din cauza unei erori. S-a format imediat o coadă uriașă

Prețul extrem de mic de la benzinărie a fost corectat rapid, dar informația s-a răspândit viral pe rețelele sociale.Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O eroare de introducere manuală a datelor a cauzat modificarea prețului benzinei la 0,01 euro pe litru la o benzinărie din Breuillet, Franța. În câteva ore, anomalia tehnică a dus la un aflux masiv de șoferi şi formarea de cozi lungi la pompele de combustibil.

Prețul extrem de mic a fost corectat rapid, dar informația s-a răspândit viral pe rețelele sociale, în special pe X, unde videoclipuri și mărturii au arătat vehicule care așteptau să fie alimentate și oameni ocupați să umple, pe lângă rezervoare, containere și canistre, relatează Il Messaggero.

France ?? : Une erreur de prix a permis aux clients d’acheter 1 centime le litre d’essence au carrefour de Breuillet pic.twitter.com/94Kxl87rZB — LesNews (@LesNews) March 6, 2026

Dintr-o perspectivă juridică, legislația franceză prevede că, în caz de eroare manifestă, distribuitorul poate solicita rambursarea prețului corect. Cu toate acestea, precedente similare nu au condus întotdeauna la cereri de rambursare eficiente. Rezultatul va depinde de verificările interne, de cantitățile efectiv distribuite și de orice acțiune legală ulterioară. Acest incident are loc pe fondul creșterii prețurilor la combustibili.

În săptămânile precedente au fost înregistrate creșteri semnificative: benzina fără plumb SP95 a crescut cu aproximativ 6%, în timp ce motorina a crescut cu aproximativ 15% de la sfârșitul lunii februarie, parțial din cauza tensiunilor geopolitice legate de dinamica internațională și de situația energetică globală. În acest context, prețul de 1,82 euro pe litru pentru SP95 era deja ridicat pentru consumatori.