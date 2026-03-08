Fenomen viral: adolescenți care se identifică drept animale se întâlnesc în parcuri. „Am momente când îmi place să fiu câine”

În parcurile din Buenos Aires, un fenomen bizar devenit viral pe rețelele sociale îi adună pe adolescenți care aleargă în patru labe, poartă măști de câini, pisici sau vulpi și spun că, uneori, se simt mai aproape de animale decât de oameni. Mișcarea „therian”, populară pe TikTok, a stârnit deopotrivă amuzament, confuzie și îngrijorare, iar psihologii încearcă acum să explice de ce tot mai mulți tineri aleg să se identifice simbolic cu animale, scrie ABC News.

Într-o duminică recentă, o piațetă din Buenos Aires s-a transformat într-un decor neașteptat pentru un grup neobișnuit de adolescenți.

Sofia, purtând o mască realistă de beagle, a alergat pe iarbă în patru labe. În apropiere, Aguara, în vârstă de 15 ani, a sărit prin aer și a trecut peste un mic traseu cu obstacole, imitând cu precizie mișcările unui câine dintr-o rasă belgiană. Alții, costumați în pisici și vulpi, stăteau cocoțați în crengile copacilor, ținând distanța față de trecătorii curioși.

Era cea mai recentă întâlnire a așa-numiților „therians” – persoane care spun că se identifică mental, spiritual sau psihologic cu animale. În ultimele luni, fenomenul a luat amploare pe rețelele sociale din Argentina, câștigând popularitate pe platforme precum TikTok, unde hashtagul #therian a depășit două milioane de postări.

Argentina conduce detașat în America Latină în ceea ce privește nivelul de interacțiune. Creșterea rapidă a interesului a atras atenția influencerilor și a presei, stârnind reacții care variază de la amuzament și nedumerire până la furie.

Pe măsură ce mișcarea capătă tot mai multă vizibilitate, psihologii au început să analizeze fenomenul și locul lui în dezbaterea publică.

Aguara, care spune că se identifică cu un câine din rasa Belgian Malinois și își calculează vârsta ca fiind echivalentul a doi ani și două luni în „ani de câine”, afirmă că este, în rest, o adolescentă ca oricare alta.

„Mă trezesc ca orice persoană normală și îmi trăiesc viața ca o persoană normală”, a spus ea. „Doar că am momente în care îmi place să fiu câine”.

În calitate de lider al ceea ce numește „haita” ei, Aguara – numele cu care se identifică – are peste 125.000 de urmăritori pe TikTok și organizează întâlniri regulate în capitala Argentinei.

Aru, o adolescentă de 16 ani care a purtat o mască de focă la întâlnirea din parc, spune că se consideră parte din ramura „otherpaw” a comunității therian: persoane care poartă măști și cozi sau se deplasează în patru labe doar pentru distracție.

„Nu este neapărat vorba despre a te identifica drept animal”, a explicat ea.

Ea crede că tendința therian a prins avânt în Argentina datorită mediului „destul de liber” din țară. Pentru alți tineri argentinieni, mișcarea a devenit o comunitate importantă în care se simt cu adevărat acceptați.

Ar trebui să fie îngrijorați părinții?

Debora Pedace, psiholog și director al Centrului Terapeutic Integral din Buenos Aires, recunoaște că fenomenul provoacă un amestec complex de confuzie, râsete și chiar furie.

„Din punct de vedere psihologic, este vorba despre o identificare simbolică cu un animal”, a explicat Pedace. „Devine patologic sau alarmant doar atunci când se transformă într-o credință profund înrădăcinată și persoana își asumă complet rolul de animal, ceea ce ar putea duce la auto-vătămare sau la rănirea altora”.