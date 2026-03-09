Viteza de internet a scăzut atât de mult în Rusia încât oamenii s-au întors în anii 2000 și ascultă muzică la playere MP3

În Rusia a crescut brusc cererea pentru playere MP3 FOTO: Getty Images

În Rusia a crescut brusc cererea pentru playere MP3, spun vânzători de electronice din țară, potrivit canalului de Telegram Baza. Astfel, în luna februarie, vânzările au crescut cu aproximativ 23% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Mulți oameni revin la playerele portabile pe fondul restricțiilor de pe platformele de streaming, vitezei reduse a internetului și al temerilor că muzica ar putea dispărea și de pe platformele care au rămas disponibile în Rusia, relatează The Moscow Times.

Una dintre cauzele dispariției pieselor preferate este considerată schimbarea legislației privind propaganda drogurilor. Începând cu 1 martie, artiștii și casele de discuri pot primi amenzi pentru menționarea substanțelor interzise în cântece, astfel că înainte de intrarea în vigoare a legii artiștii și serviciile au început să editeze piesele vechi. Din ele sunt eliminate anumite cuvinte, iar unele melodii dispar complet din cataloage.

O parte dintre ascultători preferă acum să își păstreze muzica pe propriul player MP3. Pentru asta, utilizatorii sunt dispuși să accepte și unele inconveniente, de exemplu, să conecteze dispozitivul la computer și să încarce manual fișierele audio. În plus, interesul pentru playerele MP3 este susținut și de tendința pentru electronice „nostalgice”. Pe piața second-hand sunt populare modelele vechi de la începutul anilor 2000: aproximativ 80% dintre cumpărători aleg anume playere folosite. Prețul mediu al unor astfel de dispozitive este de aproximativ 6300 de ruble (70 de euro).

După 2022, practic toate serviciile internaționale și-au limitat activitatea în Rusia. De exemplu, Spotify și-a suspendat activitatea și a închis abonamentele pentru Rusia. Serviciul Deezer a restricționat accesul utilizatorilor ruși, iar platforma Qobuz a încetat să mai permită înregistrarea din Federația Rusă. Companiile Apple și Google au menținut funcționarea serviciilor Apple Music și YouTube Music, însă mulți utilizatori ruși nu își pot plăti abonamentele din cauza restricțiilor privind plățile bancare. YouTube, din iulie 2024, s-a confruntat cu limitarea funcționării și încetinirea impusă de Roskomnadzor.

O parte dintre cele mai mari case de discuri occidentale au plecat, Universal Music Group, Sony Music Entertainment și Warner Music Group și-au suspendat activitatea pe piața rusă. Acest lucru a dus la dispariția unei părți din muzică din bibliotecile serviciilor rusești de streaming. Principalele servicii pentru ascultarea muzicii în Rusia rămân Yandex Music, VK Music și Zvuk.