Ce este „Quietcation”, noul concept al vacanţelor de lux

„Quietcation” este o nouă tendință în călătorii sau vacanța silențioasă, un cuvânt compus între cuvintele „quiet” și „vacation”. „Este o formă de turism de detoxifiere inspirată de liniște, relaxare și deconectare pentru regenerarea psihofizică”, așa cum rezumă acest concept Bursa Internaţională de Turism de la Milano.

Aceasta va fi tendința de vacanță a verilor următoare, într-o lume din ce în ce mai apăsată de războaie, epuizare profesională la locul de muncă și supraaglomerare turistică, relatează La Stampa. Este vorba despre o schimbare faţă de călătoriile axate pe itinerarii, sport și adrenalină, atât de populare în ultima vreme, către vacanțe experimentale şi terapeutice. Tăcere și absența stimulilor: acesta este noul lux, pe scurt.

De aceea pe platforme online populare pentru planificarea călătoriilor Skyscanner și Expedia, cererile de vacanţe liniştite au crescut cu 50% doar în ultimul an, în timp ce cererea de proprietăți care oferă programe de detoxifiere digitală a crescut cu 23% . Ceea ce înseamnă pur și simplu o revenire la esența conceptului de „vacanță”, înțeleasă ca gol și absență, mai degrabă decât o experiență cu orice preț.

Numeroase studii confirmă că tăcerea şi liniştea reduc cortizolul, îmbunătățesc concentrarea și promovează somnul. Singura conexiune benefică, sunt de acord medicii și psihologii, nu este cea a Wi-Fi-ului, ci cea a naturii, un antidepresiv uneori mai eficient decât orice medicament.

Norvegienii, de exemplu, știu bine acest lucru, făcând din activitățile în aer liber o filozofie de viață: o numesc friluftsliv , o modalitate de a reduce stresul și de a îmbunătăți sănătatea fizică și mentală printr-o gamă largă de activități în aer liber. Conceptul „Quietcation” întruchipează invitația de a te reconecta cu tine însuți, departe de turismul de masă zgomotos și aglomerat. O tendință care se aliniază și cu ideea de turism sustenabil, promovând destinații mai puțin aglomerate și cu impact redus .

„ Călătoria silențioasă ”, a mai precizat Bursa Internaţională de Turism de la Milano, „este inspirată de metodele de călătorie antice, cum ar fi pelerinajele medievale, retragerile monastice și tradițiile contemplative orientale. Ceea ce se schimbă este că astăzi este un fenomen răspândit, non-confesional”. Atât de răspândit încât chiar și operatorii turistici specializați în vânzarea de călătorii exclusive se concentrează din ce în ce mai mult pe vacanțe cu ritm mai lent.

La fel ca platforma ViviExperience, care a lansat recent „ Offline Experiences ”, prima colecție italiană de sejururi de lux fără digital . „Aceasta este o nouă poziționare în călătoriile de lux”, a explicat fondatoarea Gabriella Gianvincenzo. „Tăcerea ca serviciu și absența notificărilor, Wi-Fi-ului sau a televizorului ca lux contemporan.” Telefonul este sigilat la sosire şi urmează ritualuri senzoriale ghidate, sejururi în natură personalizate, un format conceput pentru a satisface cererea tot mai mare din segmentul premium. O cerere care reflectă dorința colectivă de a face o pauză, prioritizând calitatea timpului liber în detrimentul cantității de experiențe. Iar asta se traduce în căutarea unor retrageri meditative în natură, în cabane izolate fonic, a unor experiențe de detoxifiere digitală pentru bunăstare mintală, cum ar fi observarea stelelor pe timp de noapte, băile în pădure și spa-urile silențioase. Experiențe liniștite, ideale pentru cei mulți care caută un refugiu liniștit unde să se poată relaxa și să scape de agitație.

Printre cele mai neobișnuite inițiative ale ViviExperience se numără o noapte petrecută cu masaje senzoriale și observarea stelelor sau apartamentul din vârful copacilor cu o masă suspendată, cină la lumina felinarelor și mic dejun cu produse forestiere.

Și în timp ce Institutul Suedez Karolinska din Stockholm a demonstrat beneficiile măsurabile pentru sănătate ale unei vacanțe, în Italia, AIDIT (Asociația Distribuției Turismului) a propus introducerea deductibilității fiscale pentru călătoriile de wellness ca măsură preventivă.