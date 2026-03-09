O femeie şi-a dat iubitul pe mâna poliţiei pentru că i-a vândut toate genţile de lux la un magazin second-hand

Pentru cele patru genți reclamate de femeia de 27 de ani, a fost găsit un singur document, cel al iubitului femeii, în vârstă de 28 de ani. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O tânără, în vârstă de 27 de ani, din Napoli, Italia, şi-a recunoscut genţile de lux, care îi fuseseră furate, expuse spre vânzare la un magazin vintage dintr-un cartier bogat. Incidentul a determinat intervenția carabinierilor, după ce femeia a depus o plângere penală pe numele iubitului său.

Conform anchetei, tânăra naviga prin profilul de Instagram al unui cunoscut magazin de accesorii vintage (modele vechi de la branduri cunoscute care adesea valorează mai mult decât cele noi) când a observat niște genți de designer vândute de un influencer cu zeci de mii de urmăritori. Tânăra de 27 de ani a recunoscut imediat câteva dintre accesorii: erau gențile ei, care îi fuseseră furate la mijlocul lunii februarie, relatează Fanpage.

Femeia s-a gândit imediat la partenerul ei, un tânăr de 28 de ani. Astfel l-a contactat pe acesta, rugându-l să o însoțească la magazinul respectiv pentru a verifica situația, dar acesta a refuzat, iar atitudinea acestuia i-a trezit suspiciuni femeii. Tânăra s-a dus apoi la magazin cu tatăl și cu fratele ei.

Proprietarul afacerii le-a arătat gențile de mână, care probabil erau cele furate în săptămânile anterioare. Carabinierii au sosit la fața locului pentru a reconstitui incidentul. Bonurile păstrate de magazin includeau și fotocopii ale documentelor de identitate ale vânzătorilor. Pentru cele patru genți reclamate de femeia de 27 de ani, a fost găsit un singur document, cel al iubitului femeii, în vârstă de 28 de ani.

Vânzarea s-ar fi ridicat la aproximativ 4.000 de euro. Ancheta poliției a mai arătat că tânărul, după ce a fost contactat de iubita sa, l-a sunat pe proprietarul magazinului rugându-l să retragă gențile de la vânzare.

Gențile au fost confiscate. S-a constatat că proprietarul magazinului nu a fost implicat în incident, în timp ce tânărul de 28 de ani a fost reclamat.