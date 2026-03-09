Scandal pe numirea Avocatului Poporului. USR o propune pe Roxana Rizoiu, PSD se opune: Să propună pe cineva care nu are pensie specială

Foto: Hepta

Senatorul USR Ștefan Pălărie a spus, luni, că partidul va solicita, săptămâna aceasta, numirea în Parlament a unui nou Avocat al Poporului, menţionând că actuala şefă a instituţiei, Renate Weber, nu numai că a acumulat „bile negre”, dar şi a atins „borna de doi ani de zile peste expirarea mandatului”. Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că social-democraţii nu vor susţine propunerea vehiculată până acum: „USR poate să vină cu o altă propunere care să nu aibă pensie specială”, scrie Agerpres.

USR a propus-o pe Roxana Rizoiu, expertă în drepturile omului, pentru poziţia de Avocat al Poporului. Pălărie a spus, într-o conferinţă de presă, că Renate Weber are mai multe „bile negre”, menţionând că în martie 2020, USR i-a solicitat acesteia să se sesizeze în privinţa pensiilor speciale, iar ea nu a făcut-o.



El a mai spus că Renate Weber nu a răspuns nici demersurilor USR de sesizare din septembrie 2023, „când Guvernul Ciolacu a dat ordonanţa care încălca total principiul predictibilităţii fiscale şi adăuga taxe noi” şi nici în ianuarie 2024 referitor la „mame şi copiii bolnavi”.



„Un Avocat al Poporului trebuie să sprijine poporul, pentru acesta este plătit”, a adăugat Pălărie.



Senatorul USR a adăugat că Renate Weber nu a reacţionat nici în privinţa comasării alegerilor.

„Nu vorbim doar despre bile negre ale doamnei Renate Weber, vorbim şi despre împlinirea în curând a unei borne de 2 ani de zile peste expirarea mandatului. Tocmai de aceea, săptămâna aceasta, Parlamentul României trebuie să se pronunţe cât se poate de repede şi să o lăsăm pe doamna Renate Weber să plece acasă şi un nou Avocat al Poporului cu un mandat întreg, să îşi facă treaba”, a subliniat Pălărie.



Întrebat dacă propunerea USR are susţinere în coaliţie, având în vedere că PSD ar putea să ceară o amânare a votului, Pălărie a spus că nu a auzit acest lucru.



„A existat în mod limpede un acord al coaliţiei de guvernare pentru acest algoritm al numirilor, am făcut parte dintr-o discuţie a coaliţiei de guvernare în noiembrie, când se discuta de finalizarea acestui proces pe exact aceleaşi raţiuni, şi anume doamna Weber trebuie să plece acasă, nu mai îndeplineşte în momentul de faţă, a trecut până şi perioada de garanţie a unei nominalizări, e nevoie să închidem subiectul Avocatului Poporului. Eu cred că dacă nu vor fi acordate voturile în baza unui acord dat, acela este un gest de maximă iresponsabilitate politică. Nu poţi face politică, nu te poţi ridica la nivelul responsabilităţii de a conduce o ţară, un popor, dacă vorba ta nu este echivalentă cu fapta”, a afirmat Pălărie.



Plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului se reuneşte pe 10 martie, de la ora 13:00, pentru a vota un nou Avocat al Poporului, mai mulţi membri din conducerea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi un consilier la Curtea de Conturi.



Mandatul de 5 ani al Renatei Weber la Avocatul Poporului a expirat din iunie 2024. Comisiile juridice au programate audierile candidaţilor în acest caz în 10 martie la ora 9:00.

Grindeanu: USR poate să vină cu o altă propunere care să nu aibă pensie specială

Preşedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat luni că social-democraţii nu vor susţine propunerea USR pentru Avocatul Poporului dacă persoana nominalizată beneficiază de pensie specială. El a precizat că nu este de acord cu numele care a fost vehiculat în ultima perioadă pentru ocuparea acestei funcţii.



El a fost întrebat dacă marţi va susţine în Parlament candidatul pentru funcţia de Avocat al Poporului propus de USR, partid căruia, conform negocierilor din interiorul coaliţiei, îi revine această nominalizare.



„Sunt de acord că propunerea trebuie să vină dinspre USR. (...) Ştiţi că nu sunt de acord (N.r. - cu propunerea USR care a fost vehiculată până acum pentru Avocatul Poporului) şi am anunţat public. Nu ne răzgândim. USR poate să vină cu o altă propunere care să nu aibă pensie specială. Eu înţeleg că timp de 10 ani unii au susţinut lucrurile acestea, dar când e să le şi aplice se mai împiedică. Atunci am zis că poate propunerea noastră le face bine.

Dacă tot au propus şi au susţinut aceste chestiuni, ar trebui să înceapă cu ei, mă refer la domnii de la USR şi doamnele. Să propună oameni care nu au pensii speciale în aceste funcţii, mă gândesc că se găseşte vreunul la USR care să nu aibă pensie specială şi care să aibă studiile, să îndeplinească criteriile. Asta le-am cerut. Să schimbe propunerea. Să nu fie cineva cu deţinător de pensie specială. Dacă îndeplinesc această cerinţă, vom vota dacă nu, nu”, a spus Grindeanu la sediul central al PSD.