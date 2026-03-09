Iulian Lorincz, deputat USR: Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieşim de la guvernare. Sunt convins că Nicuşor Dan ne vrea

Iulian Lorincz, deputat USR: Sursa foto: Iulian Lorincz / Facebook

Deputatul USR, Iulian Lorincz, a intervenit, luni, la Antena 3 CNN, şi a afirmat că partidul din care face parte nu va părăsi Coaliţia de guvernare, chiar dacă PSD va solicita acest lucru. "Cine să ne scoată de la guvernare, PSD? Singurul lucru pe care poate să-l facă PSD este să încerce să facă o majoritate fără noi, ceea ce nu cred că va dori nici Ilie Bolojan, nici PNL, nici UDMR şi nici preşedintele României, Nicuşor Dan", a declarat Lorincz.

"Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieşim de la guvernare. Cine să ne scoată de la guvernare, PSD? Singurul lucru pe care poate să-l facă PSD este să încerce să facă o majoritate fără noi, ceea ce nu cred că va dori nici Ilie Bolojan, nici PNL, nici UDMR şi nici preşedintele României, Nicuşor Dan.

Sunt convins că Nicuşor Dan nu vrea un guvern fără USR. Cred că preşedintele îşi doreşte ca USR să fie parte din această guvernare.

(dacă o să cadă guvernul Bolojan, iar PSD vrea un Guvern fără USR, cu un alt premier de la PNL, credeţi că Nicuşor Dan îl va refuza pe Grindeanu?) În primul rând, PSD trebuie să adune o majoritate. Nu cred că o va aduna. Ce vă face să credeţi că PNL o să-şi dorească acest lucru? Bine..., o parte din PNL", a declarat Iulian Lorincz, deputat USR.

Referendumul lui Sorin Grindeanu

În urmă cu două săptămâni, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că face un referendum extins în partid pe subiectul dacă social-democrații îl mai vor premier pe Ilie Bolojan și Uniunea Salvați România ca partener de coaliție. De altfel, Grindeanu a iniţiat un sondaj şi pe pagina lui de Facebook.

Președintele Uniunii Salvați România , Dominic Fritz, reacţionat, în urmă cu 10 zile, şi a spus că este surprins. Fritz a subliniat că "manevra" social-democraților de a organiza un referendum în partid privind guvernarea "ar putea să creeze o criză politică".

"Pentru noi e clar că am semnat un protocol. Ne ținem de acest protocol. Suntem un partid care se ține de cuvânt și care știe ce vrea. Ne ținem de cuvânt și când ne convine și când nu ne convine. Eu recunosc că mă surprinde Sorin Grindeanu. După cum știți, ca și mine, timișorean, noi, timișorenii, ne ținem de cuvânt.

În același timp, nu pot să nu observ că, PSD a mai încercat, PSD-ul domnului Ciolacu, să fie un partid absolut dominant, să vrea toată puterea și PNL să fie doar brelocul lor.

Nu s-a sfârșit bine nici pentru România, dar nici pentru PSD și tocmai de aceea eu cred că PSD trebuie să se obișnuiască la gândul că și în viitor nu mai vor putea să decidă totul singuri. Au știut acest lucru în momentul în care au votat cu 70% să intre în această guvernare", a spus liderul USR.