„Poate vedea prin ziduri”: Un instrument WiFi open-source detectează mișcarea umană din spatele pereților, fără camere de supraveghere

DensePose from WiFi detectează prin perete mișcarea unui om de dincolo de zid. Sursa foto: Facebook/ Reuven Cohen

Imaginează-ți o lume în care routerul tău WiFi nu doar oferă internet, ci acționează și ca un set de „ochi digitali” care pot vedea postura și mișcările corpului tău prin pereți. Aceasta este ideea de bază din DensePose from WiFi, o descoperire majoră în domeniul detectării „fără dispozitive” (device-free sensing). Tehnologia a fost dezvoltată inițial de cercetători de la Universitatea Carnegie Mellon (CMU), dar a atras recent atenția publicului datorită apariției unor sisteme open-source noi, potrivit Times Entertainment.

Un nou sistem open-source de edge AI, numit RuView, dezvoltat de programatorul Reuven Cohen, transformă routerul WiFi obișnuit într-un instrument de monitorizare de zi cu zi, capabil să detecteze postura corpului, semnele vitale și tiparele de mișcare fără a folosi nicio cameră.

RuView este un sistem de procesare a semnalului de mare viteză care exploatează Channel State Information (CSI) din WiFi pentru a reconstrui poziții 3D ale corpului uman și pentru a extrage semne vitale. De asemenea, analizează modul în care undele WiFi se împrăștie atunci când ricoșează din corpurile umane.

Tehnologia folosește 4–6 cipuri WiFi mici și ieftine plasate în jurul unei camere. Împreună, acestea creează o „pânză” invizibilă de unde radio.

Un program AI foarte rapid analizează aceste mici perturbări de 54.000 de ori pe secundă. Sistemul este atât de sensibil încât poate identifica 17 puncte ale corpului, creând practic o figură digitală tip „schelet” a capului, coatelor și genunchilor tăi în timp real.

Îngrijorări privind confidențialitatea

Această tehnologie reprezintă o amenințare pentru securitatea și confidențialitatea utilizatorilor. Spre deosebire de camere, detectarea pasivă prin WiFi este invizibilă și în mare parte nereglementată de actualul Regulament general privind protecția datelor (GDPR). Rețelele WiFi pot fi exploatate cu ușurință pentru a monitoriza activitatea și prezența unei persoane.

Lipsa consimțământului în detectarea pasivă amplifică și mai mult riscurile pentru viața privată. Conform analizelor juridice, în cazul detectării pasive este foarte dificil să se obțină consimțământul persoanelor, ceea ce poate duce la prăbușirea completă a mecanismelor bazate pe consimțământ.

Mai mult, spre deosebire de camere, nici întunericul și nici barierele fizice nu pot proteja utilizatorul de supraveghere. Deoarece această urmărire are loc la nivelul fizic al rețelei, protocoalele de criptare precum WPA3 nu o pot opri.

Nu este deloc exagerat să spunem că atunci când dispozitivele concepute pentru comunicare devin brusc senzori și instrumente de urmărire, peisajul confidențialității se schimbă radical.

Ce înseamnă open source

Open source înseamnă că codul sursă al unui program sau al unei tehnologii este public și poate fi văzut, modificat și distribuit de oricine.

Mai simplu spus, dacă un software este open source, atunci:

oricine poate vedea cum este construit programul;

programatorii pot modifica codul pentru a-l îmbunătăți;

proiectul poate fi copiat sau redistribuit, de obicei gratuit;

dezvoltarea este adesea făcută de o comunitate globală.