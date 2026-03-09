Prima „mașină solară” din lume a ieșit de pe linia de asamblare: Aptera are trei roți și două locuri. Cum arată automobilul futurist

Aptera, primul model de producție al primei mașini electrice alimentate cu energie solară din lume. Sursa foto: Hepta/ Aptera Motors

Primul model de producție al primei mașini electrice alimentate cu energie solară din lume a ieșit de pe linia de asamblare. Vehiculul futurist Aptera, proiectat și produs la fabrica din San Diego, în Statele Unite, este un automobil cu trei roți și două locuri, aflat în dezvoltare de aproximativ șapte ani în forma sa actuală.

Noul model este pregătit să ajungă pe șosele, însă livrările către clienți nu au început încă.

Mașina este echipată cu panouri solare integrate pe acoperiș, pe portbagajul tip hatch și pe capotă. Proiectanții spun că, în zonele cu mult soare, aceste panouri ar putea elimina nevoia ca șoferii să conecteze vehiculul la priză pentru reîncărcarea bateriei.

Potrivit producătorului, Aptera poate oferi o autonomie de până la 640 de kilometri cu o singură încărcare a bateriilor, care poate fi realizată în mai puțin de o oră. În plus, energia captată direct de la soare ar putea asigura până la 54 de kilometri de deplasare gratuită pe zi, potrivit News Atlas.

În regiunile cu climat însorit, proprietarii ar putea parcurge peste 16.000 de kilometri pe an folosind exclusiv energia solară.

Vehiculul are o caroserie extrem de aerodinamică, realizată dintr-un compus din fibră de carbon foarte ușor, dar extrem de rezistent, conceput pentru a maximiza eficiența deplasării. Structura folosește o combinație de materiale compozite din carbon, Kevlar și fibre de in, într-o construcție tip „sandwich-core”.

Interesul pentru model este deja semnificativ: compania a adunat aproape 50.000 de rezervări, ceea ce reprezintă venituri potențiale de peste 2 miliarde de dolari.

Pregătită pentru producția în serie, la peste 20 de ani de la înființarea companiei

Un alt prototip, în formă de lacrimă, a fost prezentat în 2022, iar primele câteva mii de locuri pentru producție au fost rezervate în 2024, în urma unei campanii de crowdfunding care a durat un an.

Anul trecut, la 20 de ani de la înființarea companiei originale, Aptera și-a dus mașina alimentată cu energie solară într-o călătorie reală de aproximativ 300 de mile (480 km) – pe celebra Route 66. Am relatat atunci cum co-CEO-ul Steve Fambro a pornit cu vehiculul companiei, destinat producției, din Flagstaff, Arizona, pe Route 66, până în Imperial Valley, California.

Pentru Aptera, această călătorie a reprezentat un pas important în validarea sistemelor sale în condiții reale de utilizare.

De atunci, interesul a crescut puternic. Sprijinită de 135 de milioane de dolari obținuți prin crowdfunding, compania pare, în sfârșit, pe drumul către producția de serie.