Volkswagen ar putea intra pe piața de apărare: Modele clasice ar putea fi adaptate pentru scopuri militare

Volkswagen a prezentat prototipuri de vehicule militare la un târg comercial de apărare. FOTO: Hepta

Prezentarea unor prototipuri de vehicule militare de către Volkswagen la un târg de securitate din Nürnberg alimentează speculațiile că producătorul auto german ar putea lua în calcul intrarea pe piața echipamentelor militare, inclusiv producția de transportoare sau alte vehicule destinate armatei, potrivit investing.com.

Volkswagen a prezentat prototipuri de vehicule militare la un târg comercial de apărare luna trecută, în timp ce producătorul auto german explorează opțiuni pentru fabrica sa din Osnabrück, a declarat joi un purtător de cuvânt al companiei.

Producătorul auto a prezentat concepte de vehicule la târgul comercial de securitate și apărare Enforce Tac de la Nürnberg la sfârșitul lunii trecute, care a atras peste 1.400 de expozanți și aproximativ 26.000 de vizitatori comerciali.

Volkswagen încearcă să vândă sau să reconfigureze fabrica din Osnabrück, care are aproximativ 2.300 de angajați, după încheierea producției modelului T-Roc Cabriolet în 2027, ca parte a eforturilor mai ample de restructurare ale companiei.

Printre prototipuri s-au numărat MV.1 verde măsliniu, bazat pe camioneta Amarok, și duba Crafter de calitate militară MV.2, potrivit publicației germane de industrie Defence Network. Vehiculele au fost marcate cu numele D.E.S. Defence, mai degrabă decât cu emblema Volkswagen.

Vehiculele sunt adaptate pentru uz militar și au puține în comun cu versiunile lor civile dincolo de aspectul exterior, a relatat Defence Network.

„În ultimele luni, uzina Volkswagen din Osnabrück a dezvoltat diverse concepte de vehicule și le-a prezentat la Enforce Tac pentru a explora oportunitățile și perspectivele potențiale de piață”, a declarat purtătorul de cuvânt. „Rămâne de văzut dacă și în ce măsură vor rezulta proiecte concrete”, a adăugat purtătorul de cuvânt.