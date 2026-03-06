Giorgia Meloni critică o decizie judecătorească, după ce 3 copii au fost luați din grija părinților: „Copiii nu aparțin statului”

Giorgia Meloni a criticat dur o decizie a justiţiei din ţara sa prin care trei copii au fost despărţiţi de părinţii lor din cauza stilului de viaţă neconvenţional al acestora. Şefa guvernului italian a spus că a rămas „fără cuvinte” atunci când a aflat hotărârea instanței, subliniind că o justiție care nu înțelege că „copiii nu aparțin statului”, ci părinților, „și-a uitat limitele”, relatează Agerpres.

Tribunalul pentru minori din L'Aquila (centrul Italiei) a decis plasarea fetiţei de opt ani şi a băieţilor gemeni de şase ani în familii adoptive.

Părinţii lor - o cetăţeancă australiană şi un cetăţean britanic - trăiau „în afara reţelelor”, fără utilităţi publice, într-o zonă împădurită din regiunea Abruzzo.

Mai întâi i-a fost interzis contactul cu minorii tatălui, iar vineri şi mamei, pe care judecătorii au decis să o evacueze dintr-o locuinţă unde putea fi zilnic alături de copii. Femeia avea o relaţie tensionată cu asistenţii sociali.

Meloni a declarat că a rămas „fără cuvinte” la aflarea deciziei. Șefa guvernului italian a subliniat, într-o postare pe rețelele sociale, că rolul instanţelor pentru minori este de a proteja copiii şi adolescenţii de rele tratamente, abuzuri sau abandon, acţionând în interesul acestora.

Ea a scris că „copiii nu aparţin statului”, ci „mamelor şi taţilor”, iar „un stat care susţine că îi înlocuieşte şi-a uitat limitele. Un sistem judiciar care susţine că îi înlocuieşte şi-a uitat limitele”.

Prim-ministrul a dezaprobat hotărârea judecătorească pe care o consideră motivată doar de faptul că judecătorii nu sunt de acord cu stilul de viaţă al familiei, deşi nu este treaba lor sau a statului în general să decidă cum trebuie crescuţi copiii sau să impună un mod de viaţă pe baza unor standarde „evident ideologice”.