Povestea ”copiilor din pădure” a șocat Italia. Un mare scandal a izbucnit după ce judecătorii au decis să îi despărtă de părinți

3 minute de citit Publicat la 10:49 24 Noi 2025 Modificat la 10:49 24 Noi 2025

O familie cu trei copii s-a dus să trăiască o viață în pădure, alături de cai, măgari și găini. Totul până când instanța italiană a dispus ca cei trei minori să fie luați și dați în plasament. Povestea copiilor, cunoscuți ca Bimbi nel Bosco sau copiii din pădure, a captivat întreaga țară. Zeci de mii de oameni au semnat o petiție online pentru reunirea familiei, scrie CNN.

Părinții, Nathan Trevallion, un fost bucătar profesionist britanic în vârstă de 51 de ani, și Catherine Birmingham, o australiancă în vârstă de 45 de ani, fostă antrenoare de hipism, trăiau alături de cei trei copii - unul de opt ani și gemeni de șase ani - într-o clădire despre care instanța a stabilit că era de „nelocuibilă”.

„Membrii familiei Trevallion nu au interacțiuni sociale, nu au venituri fixe, locuința nu are toalete, iar copiii nu merg la școală. Ordinul se bazează pe riscul încălcării dreptului la viață socială, având în vedere încălcările grave și dăunătoare ale drepturilor copiilor la integritate fizică și mentală, părinții ar trebui suspendați din răspunderea părintească.”, a stabilit instanța de judecată.

Familia a renunțat la apa curentă pentru a evita microplasticele, precum și costurile și, în schimb, folosea apă de la o fântână. Locuința nu avea o toaletă în interior.

Cazul familiei a devenit cunoscut în septembrie 2024, după ce toți cei cinci au fost spitalizați după ce s-au otrăvit cu ciuperci sălbatice din pădure. După aceea, angajați ai serviciilor sociale și polițiști au mers la familie să vadă cum locuiesc.

Tatăl, Nathan Trevallion a declarat presei locale la momentul respectiv că a fost șocat de decizie. „Sunt fericiți, miros bine, sunt manierați și bine hrăniți; de ce să rupă această legătură?”, a spus el vineri, potrivit ziarului La Repubblica. CNN a contactat familia prin intermediul site-ului web al orașului Birmingham.

Avocatul familiei a declarat că familia va face apel împotriva deciziei săptămâna viitoare.

Mama, Catherine Birmingham, deține o afacere privind recomandări legate de stilul de viață, potrivit site-ului ei web, care este plin de imagini cu animale și copii, fotografii despre care instanța a spus că au încălcat intimitatea copiilor și au fost postate doar pentru a arăta aparența unei vieți normale după începerea anchetei serviciilor sociale.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni și adjunctul său, Matteo Salvini, au criticat amândoi decizia instanței. Meloni, care a declarat că îndepărtarea copiilor este „alarmantă”, l-a contactat pe ministrul italian al Justiției, Carlo Nordio, în legătură cu acest caz, potrivit purtătorului său de cuvânt.

Salvini, care intenționează să viziteze casa familiei săptămâna viitoare, a declarat vineri reporterilor de la Bienala de la Veneția că este „rușinos că statul este preocupat de învățământul privat și de alegerile din viața personală a doi părinți care au găsit Italia o țară ospitalieră, dar care le fură copiii”.

Familia a cumpărat casa în 2021, moment în care Birmingham a scris pe site-ul ei: „Recent am găsit casa visurilor noastre permanente... Având în vedere că energia locului este foarte specială, aducem oameni să stea aici pentru vindecare, conectându-se la sălbăticie, la interior și exterior, mâncând mâncare vegană organică, cultivată în casă și gătită acasă.”

Giuseppe Masciulli, primarul orașului Palmoli, din apropiere, a condamnat și el mutarea copiilor. „Sunt și eu tată, așa că am fost profund șocat de situație”, a declarat el pentru CNN, adăugând că el crede că situația ar putea fi rezolvată dacă familia promite să îndeplinească anumite cerințe, inclusiv reinstalarea apei curente și întâlnirea săptămânală cu școala locală pentru a evalua progresul academic al copiilor.