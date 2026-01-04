Blackout tehnic la toate aeroporturile din Grecia. Zborurile au fost suspendate. Turist român: „Întreg spațiul aerian a fost închis”

Aeroportul Salonic, după blackout-ul din Grecia, 4 ianuarie 2026. Sursa foto: Colaj Antena 3 CNN

Un blackout la aeroporturile din întreaga Grecie, cauzat de o problemă tehnică legată de frecvențele radio, începând cu ora 09:30, duminică, face imposibile aterizările și decolările. Un român care se află pe Aeroportul din Salonic a povestit în direct, la Antena 3 CNN, care este situația zborurilor.

„Deja sunt mai bine de trei ore de când am eu întârzierea. Situația a afectat toată Grecia. Se pare că întreg spațiul aerian a fost închis. Eu aveam de mers mai departe spre insula Chios. Rămâne de văzut după ce ajung la Atena dacă voi putea călători mai departe.”, a povestit Cosmin Vasile, manager al unei agenții de turism.

Conform informațiilor preliminare, problema este legată de sistemele centrale de comunicații radio ale Centrelor de Control, iar regiunea FIR Atena a fost închisă. În prezent, sunt deservite doar zborurile deja aflate în aer, iar majoritatea curselor sunt deviate către Turcia, potrivit CNN Greece.

Defecțiunea tehnică afectează toate zborurile către și dinspre Grecia, iar autoritățile depun eforturi pentru remedierea situației, fără a se ști momentan cât va dura întreruperea. Un comunicat oficial al Autorității Aviației Civile este așteptat.

Problemele au afectat atât sosirile și plecările de la aeroportul principal din Atena, cât și cele de la aeroporturile regionale. Se pare că defecțiunea ține de sistemele centrale de frecvențe radio ale Centrelor de Control din Atena și Macedonia, aflate sub coordonarea Autorității Aviației Civile.

Frecvențele radio ale centrului afectat au încetat să funcționeze, iar centrul joacă un rol critic, toate aeronavele care intră în spațiul aerian grec fiind obligate să stabilească comunicația cu acesta.

„Măsura principală este suspendarea tuturor plecărilor de pe aeroporturile grecești. În același timp, se depun eforturi pentru gestionarea aeronavelor deja în aer, astfel încât acestea să poată ateriza în siguranță”, a declarat Panagiotis Psaros, președintele Asociației Controlorilor de Trafic Aerian, pentru Kathimerini.

Autoritatea Aviației Civile din Grecia, în coordonare cu agențiile externe relevante, investighează incidentul. Primele rapoarte indică o defecțiune de circuit, dar cauza exactă nu a fost determinată. Ca măsură de precauție, sectorul afectat a fost temporar închis, fiind permise doar zborurile care traversează spațiul aerian grec fără a ateriza.