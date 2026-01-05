Trump amenință deschis un aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în 2 luni. Danemarca nu va putea să se ocupe de ea”

Donald Trump la o paradă militară a armatei SUA. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump şi-a reiterat duminică seara dorinţa ca Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să treacă sub control american, chiar şi după ce premierul danez Mette Frederiksen a îndemnat Statele Unite „să înceteze ameninţările” de a anexa teritoriul, informează luni AFP, preluată de Agerpres.

„Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securităţii naţionale, iar Danemarca nu va putea să se ocupe de ea. Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni... haideţi să vorbim despre Groenlanda în 20 de zile”, le-a transmis preşedintele american reporterilor de la bordul Air Force One duminică seara.

De asemenea, potrivit dpa, în discuţia cu jurnalişti americani la bordul aeronavei prezidenţiale, Trump a părut să-şi bată joc de Danemarca, aliatul său din NATO, afirmând: „Pentru a spori securitatea în Groenlanda, au adăugat încă o sanie trasă de câini. Este adevărat”.

Intervenţia militară americană în Venezuela, care a evidenţiat interesul lui Donald Trump pentru vastele resurse de petrol ale ţării, a readus în atenţie temerile referitoare la Groenlanda, râvnită de preşedintele american pentru resursele sale minerale semnificative şi amplasamentul strategic, notează AFP.

Anterior, Donald Trump a presat-o pe şefa guvernului danez, Mette Frederiksen, să renunţe la rezerva sa după ce Katie Miller, soţia directorului adjunct de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, a publicat sămbătă pe contul său de pe platforma X o fotografie a Groenlandei în culorile drapelului american, însoţită de o scurtă legendă scrisă cu majuscule: „SOON” (în curând).

Întrebat de The Atlantic într-un interviu telefonic despre implicaţiile operaţiunii militare din Venezuela pentru Groenlanda, Trump a declarat că este la latitudinea partenerilor săi să le evalueze, potrivit revistei.

„Va trebui să-şi contureze propria lor opinie. Chiar nu ştiu", a spus Trump, adăugând: "Dar avem absolut nevoie de Groenlanda. Avem nevoie de ea pentru apărarea noastră. iar Uniunea Europeană are nevoie ca noi să o avem (Groenlanda - n.r.), iar ei ştiu asta. Groenlanda este înconjurată de nave ruseşti şi chinezeşti peste tot. Danemarca nu va putea face asta, vă pot spune”.

Anterior, premierul danez s-a pronunţat împotriva ambiţiilor preşedintelui SUA. „Îndemn Statele Unite să pună capăt ameninţărilor împotriva unui aliat istoric şi împotriva unui teritoriu şi a unui popor care au spus clar că nu sunt de vânzare”, a scris Frederiksen într-un comunicat duminică seara.