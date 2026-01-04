Ce spune șefa de guvern din Danemarca, după ce Trump a avertizat "că SUA au nevoie de Groenlanda la modul absolut"

Mette Frederiksen, șefa Guvernului de la Copenhaga. Foto: Getty Images

Şefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a cerut duminică Statelor Unite "să înceteze cu ameninţările împotriva unui aliat istoric", după un interviu în care Donald Trump a spus că SUA "au nevoie în mod absolut " de Groenlanda, informează Agerpres, care citează AFP.

"Trebuie să le spun foarte clar Statelor Unite: este total absurd să afirmi că SUA trebuie să preia controlul asupra Groenlandei", a afirmat lidera executivului de la Copenhaga într-un comunicat, în replică la intenția liderului de la Washington de a aduce sub control american acest teritoriu autonom acoperit de ghețuri.

Trump a invocat nevoile de securitate ale SUA, reluând ideea că insula din Regatul Danemarcei este "înconjurată de nave rusești și chineze".

La sfârşitul lunii decembrie 2025, preşedintele Statelor Unite a reiterat că ţara sa are nevoie de Groenlanda din motive de "securitate naţională" şi a acuzat Danemarca pentru că nu ar investi suficient în apărarea teritoriului.

Anterior, Trump l-a numit pe guvernatorul statului Louisiana, republicanul Jeff Landry, drept emisar special pentru a aborda problemele legate de insulă.

Desemnarea lui Landry a stârnit reacţii de protest la Copenhaga şi Nuuk, unde atât autorităţile daneze, cât şi guvernul autonom al Groenlandei au subliniat că insula nu este de vânzare şi au cerut respect pentru suveranitatea lor.

Pe parcursul anului trecut, președintele SUA a afirmat de mai multe ori că SUA "au nevoie" de Groenlanda, o insulă bogată în resurse minerale critice și cu poziție geostrategică, şi a confirmat că ia în calcul anexarea acesteia.