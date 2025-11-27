O țară membră UE și NATO înființează "Rondul de noapte" pentru a-l supraveghea pe Donald Trump, în timp ce Europa doarme

1 minut de citit Publicat la 18:39 27 Noi 2025 Modificat la 18:55 27 Noi 2025

Danemarca a înființat Schimbul de noapte pentru a apăra țara de pericole, precum Jon Snow în Urzeala Tronurilor. Sursă colaj foto: Getty Images

Guvernul din Danemarca a înființat un "schimb de noapte" în cadrul Ministerului de Externe de la Copenhaga.

Rolul său nu este de a-i ține la respect pe sălbatici și pe "Rătăcitorii Albi", ci pentru a monitoriza declarațiile și acțiunile președintelui american Donald Trump, aflat pe alt fus orar decât cel al Europei, scrie The Guardian, care face o paralelă cu "Rondul de Noapte" din Urzeala Tronurilor și ilustrează știrea cu fotografia actorului Kit Harington, titularul rolului Jon Snow din producția menționată.

Schimbul de noapte danez începe în fiecare zi la 17:00, ora locală, iar la ora 7:00 este întocmit și distribuit un raport către executivul țării și către departamentele relevante despre ceea ce a spus și a făcut președintele SUA.

Măsura își are originea în disputa diplomatică dintre Copenhaga și Washington în legătură cu Groenlanda, teritoriu autonom danez.

The Guardian amintește că, în prima parte a acestui an, liderul de la Washington a amenințat că va prelua controlul asupra insulei arctice, invocând rațiuni strategice și zăcămintele de minerale rare de acolo.

Presa daneză notează că inițiativa "schimbului de noapte" este unul dintre numeroasele exemple despre cum diplomația și administrația publică a țării au fost nevoite să se adapteze la noua realitate a celei de-a doua administrații Trump.

Fost oficial danez: A murit iluzia că Statele Unite sunt cel mai mare aliat penru Danemarca

"Este corect să spunem că situația din Groenlanda și diferența de fus orar dintre Danemarca și Statele Unite au reprezentat un motiv important în introducerea acestui aranjament", a declarat o sursă guvernamentală pentru The Guardian.

Ministerul danez de Externe a confirmat că a depus "un efort colectiv" pentru a fi la curent cu mișcările lui Donald Trump, după ce debutul furtunos al noii sale administrații le-a creat multor europeni reflexul de a-și accesa non-stop telefoanele mobile pentru a se conecta la evoluțiile din SUA.

"Așa cum am știut întotdeauna, idee că ideea că SUA reprezintă cel mai mare și mai important aliat pentru Danemarca este moartă", explică Jacob Kaarsbo, fost analist șef la agenția de informații pentru apărare a țării.

"Alianțele sunt construite pe valori comune și pe o percepție comună a amenințărilor.

Trump nu împărtășește niciuna dintre aceste valori cu noi și aș extrapola spunând că nu le împărtășește nici cu majoritatea europenilor", a conchis acest fost oficial.