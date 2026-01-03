De la pasiune, la poveste de succes: ferma din Ineu a lui Denis Caba, cu sute de animale rare și exotice

Denis Caba are o fermă cu sute de animale rare și exotice / foto: Antena 3 CNN

Un vis al unui copil de 7 ani a devenit astăzi o poveste de succes: o fermă cu sute de animale, unele unice în România, aduse de pe alte continente. Denis Caba a făcut o școală care să-l ajute în acest sens și acum are grijă de 66 de păsări și mamifere și nu are de gând să se oprească aici.

„Atunci când le văd sclipind în lumina zilei cu verdele ăla intens pentru mine este un adevărat spectacol. Vorbim despre rasa Australorp pe varietatea de culoare negru. O rasă specializată atât pentru producția de carne, cât și pentru producția de ouă, dar evident e o țin strict pentru genetică și pentru concursuri”, a declarat Denis Caba.

Găini de rasă, păsări rare, Emu și porumbei voltați la prima vedere. Denis Caba pare încă un colecționar excentric de animale exotice.

„Avem mulți crescători care și-au făcut linii proprii în România și de foarte mare calitate ca și comportament nu sunt atât de deosebite față de găinile normale. În schimb, sunt cunoscute ca și rasa care face cele mai multe ouă, 369 de ouă pe an, deci ar fi ouă și ziua, dar în condiții de fermă, furajare intensivă”,a mai declarat Denis Caba.

Un vis care a prins contur la vârsta de 6 ani

Povestea lui a început cu un vis la doar 6 ani, atunci când a primit în dar de la tatăl său prima familie de găini. Știa de atunci că va avea o fermă cu multe animale. Serios din fire, Denis s-a înscris la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, la Facultatea de Zootehnie, să știe exact ce necesități are fiecare animal pe care îl are în fermă.

„Prima dată când am pornit cu ferma mi-am dorit vacile și am căutat care ar fi cea mai pretabilă, cea mai frumoasă rasă și pentru mine am stabilit că atât cea mai pretabile cât și cea mai frumoasă este Aubrahu. Toate vacile pe care le am în spatele meu toate sunt producție 100% românească să zic așa, dar evident cu linii genetice și cu părinți originali din Franța”, a mai declarat acesta.

Ca orice colecționar care se respectă, are câteva piese de rezistență. Este vorba în primul rând de un cocoș și o găină din rasa wiandote argintiu, varietatea alb-negru, bordurat care dețin titlul de campioni ai României.

„Vorbim despre wiandote atât talie mare, cât și wiandote pitic. Și, atenție, ce vreau să subliniez foarte mult e vorba de wiandote german, deci linia germană, deoarece sunt două linii de winadote în momentul de față, într-o mare dificultate la noi în țară sunt confundate aceste două linii. Linia germană este mult mai mare, mai lungă, mai robustă, pe când cealaltă linie este puțin mai micuță”, mai spune Denis.

Găinile, puii și ouăle de la animalele din IneU au ajuns în Franța, Cipru, Cuba și chiar în Pakistan și Africa de Sud.