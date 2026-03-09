Primarul Bucureştiului anunţă că desfiinţează construcţiile ilegale din centru. Ciprian Ciucu: Oraşul să nu arate ca o sorcovă

Primarul Bucureştiului anunţă că desfiinţează construcţiile ilegale din centru. Sursa foto: TPBI

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, luni, că a semnat 15 dispoziţii de desfiinţare a unor construcţii ilegale de pe domeniul public, din zona centrală a oraşului, adăugând ca va purta discuţii cu reprezentanţii HORECA, pentru ca "oraşul să nu arate ca o sorcovă".

Acestea afectează vizual oraşul, blochează trotuarele şi creează "un sentiment de dezordine şi devălmăşie", scrie edilul general, luni, pe Facebook.

Primarul menţionează că a dispus Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti să verifice toate construcţiile ilegale apărute pe domeniul public în zona centrală, cu precădere pe cele din aria protejată, notează şi Agerpres.

De asemenea, în cursul zilei de sâmbătă, au fost analizate cauzele pentru care autorizaţiile pentru ocuparea domeniului public pentru terase şi restaurante se emit "cu greutate", menţionează Ciprian Ciucu.

"Luăm în considerare debirocratizarea şi uşurarea procesului de autorizare, prin amendarea regulamentului", precizează edilul.

Potrivit acestuia, avizul de la Direcţia de Urbanism nu este emis deoarece dosarele depuse prezintă următoarele vicii: propun prea multe mese şi nu lasă suficient loc liber pentru trecători; nu pun mesele doar în faţa restaurantului lor pentru că "la vecin oricum nu e nimic"; nu propun doar piese de mobilier urban; "confundă" umbrelele cu copertine mobile fixate de faţade (pentru care e nevoie de autorizaţie, nu de aviz); "confundă" copertinele mobile fixate pe faţadă cu pergolele cu panouri mobile; consideră că sintagma "fixate de faţadă" nu exclude existenţa unor stâlpi fixaţi de caldarâm.

"Voi invita reprezentanţii industrei HORECA la discuţii pentru a găsi cele mai bune soluţii împreună, astfel încât nici oraşul să nu arate ca o sorcovă iar operatorii de terase şi restaurante să-şi poate desfăşura cu uşurinţă şi în legalitate activitatea", mai precizează primarul.