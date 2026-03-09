Bursa de la Bucureşti a deschis pe roşu şedinţa de tranzacţionare de luni

Bursa de la Bucureşti a deschis pe roşu luni, 9 martie 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere pe toţi indicii şedinţa de luni, 9 martie 2026, iar rulajul se cifra la 22,4 milioane de lei (4,4 milioane de euro), după o jumătate de oră de la debutul tranzacţiilor, potrivit Agerpres.

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 1,12%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o scădere de 1,11%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 1,05%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, s-a depreciat cu 1,14%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor consemna o depreciere de 0,27%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, înregistra un recul cu 0,54%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Electromagnetica (+2,48%), OMV Petrom (+2,48%) şi Transilvania Investments Alliance (+0,99%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile MF Capital (-5,64%), Premier Energy PLC (-4,10%) şi Condmag (-4%).

Bursa de Valori București (BVB) a pierdut, săptămână trecută, peste 3 procente din capitalizare, ceea ce corespunde sumei de 18,12 miliarde de lei, pe fondul temerilor legate de extinderea războiului din Orientul Mijlociu.