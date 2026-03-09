Primul mesaj al lui Putin pentru noul Ayatollah. I-a trimis lui Mojtaba Khamenei o telegramă în care îi urează „sănătate”

09 Mar 2026

Președintele rus Vladimir Putin, în timpul unei întâlniri cu fostul ayatollah Ali Khamenei, în 2022. Foto: Profimedia Images

Kremlinul a anunțat luni că președintele rus Vladimir Putin i-a trimis o telegramă de felicitare lui Mojtaba Khamenei pentru numirea sa în funcția de lider suprem al Iranului.

„Acum, când Iranul se confruntă cu o agresiune armată, munca dumneavoastră în această înaltă funcție va necesita, fără îndoială, mult curaj și dăruire. Sunt încrezător că veți continua cu onoare munca tatălui dumneavoastră și veți uni poporul iranian în fața încercărilor grele”, se arată într-un comunicat al Kremlinului.

Conform declarației, Putin a reiterat sprijinul Moscovei pentru Teheran, afirmând că Rusia va rămâne un partener de încredere pentru Iran.

„Din partea mea, aș dori să confirm sprijinul nostru neclintit pentru Teheran și solidaritatea cu prietenii noștri iranieni. Rusia a fost și va rămâne un partener de încredere al Republicii Islamice. Vă doresc succes în rezolvarea sarcinilor dificile care vă așteaptă, precum și sănătate bună și putere de spirit”, se arată în comunicat.

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a devenit al treilea lider suprem al Iranului din istorie.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a descris numirea sa ca un pas către consolidarea unității naționale.

Fostul lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, deținuse funcția timp de 37 de ani. Un atac aerian comun SUA-Israel din 28 februarie a lovit locuința sa din Teheran, ucigându-l. Avea 86 de ani.