„Un tsunami economic mondial”: Preţurile la raft vor creşte în următoarele zile, în marile magazine, atrage atenția un economist român

Clientă stresată de prețurile din magazine. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Majorarea preţului petrolului la 110 dolari pe baril şi creşterea cotaţiilor la gaze va genera scumpiri la raft în România, în următoarele zile, pe fondul costurilor mai mari de transport şi aprovizionare, avertizează consultantul economic Adrian Negrescu.

„Asistăm la un adevărat tsunami economic la nivel mondial, fără precedent în ultimii 20 de ani, generat de problemele din zona petrolului şi mai ales a gazelor naturale. Creşterea petrolului la 110 dolari pe baril creează deja premisele unor probleme majore pe lanţurile de aprovizionare şi ale unui val semnificativ de inflaţie care se va contura la nivel mondial, susţinut inclusiv de cotaţia gazelor, care în ultima lună a crescut cu 83% pe bursa de la Amsterdam, ajungând astăzi la 62 de dolari. O creştere de peste 20% într-o singură zi este o situaţie demnă de acest apelativ, de tsunami financiar, iar efectele, din păcate, le vom vedea în toată economia mondială, inclusiv în cea românească”, a declarat luni, pentru Agerpres, consultantul economic Adrian Negrescu.

„Deja avem, probabil, în această săptămână un prim puseu semnificativ de creştere de preţuri”

În opinia sa, este necesară convocarea urgentă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) pe teme economice, astfel încât autorităţile să adopte măsuri „pentru a proteja economia românească în faţa acestui tăvăluc de scumpiri generate de creşterile de preţuri la petrol şi gaze”.

„Toate aceste scumpiri la petrol se văd în maxim 10 zile în România şi deja avem, probabil, în această săptămână un prim puseu semnificativ de creştere de preţuri. Probabil de miercuri, joi, vom vedea scumpiri semnificative la pompă, iar în ceea ce priveşte gazele, mă aştept ca de luna viitoare să vedem, într-adevăr, importuri la nişte preţuri mult mai mari decât cele actuale”, a afirmat Negrescu.

În acest context, el consideră necesar ca statul român să activeze proiectul Coridorului vertical pentru aprovizionarea cu gaze, având în vedere dependenţa de importuri, chiar dacă depozitele interne sunt pline în proporţie de aproximativ 40%.

Potrivit consultantului economic, România ar trebui să intensifice discuţiile cu Bulgaria, Ungaria şi Grecia pentru a importa gaz natural lichefiat din Statele Unite, ca soluţie de avarie pentru asigurarea consumului în actualul context economic vulnerabil.

Totodată, Negrescu a subliniat că România este în continuare dependentă de importurile de gaze, în condiţiile în care capacitatea de extracţie din depozitele interne este limitată.

„Orice creştere de preţ la pompă se traduce aproape instantaneu în creşteri de preţuri la raft”

„Suntem, din păcate, dependenţi de gazul metan din import în condiţiile în care, din aceste depozite pe care noi le avem, nu putem extrage decât o cantitate limitată, dată de specificaţiile tehnologice. Altfel, dacă nu vom lua măsuri pentru a găsi noi surse alternative de aprovizionare, mai ales cu gaze, s-ar putea ca momentul 1 aprilie, când va interveni liberalizarea pieţei pentru agenţii economici, să se transforme într-un uriaş val de inflaţie, generat de o scumpire semnificativă pentru companiile din România”, a adăugat specialistul.

Adrian Negrescu a mai arătat că economia românească depinde în mare măsură de transportul rutier de marfă.

„Din păcate, avem o economie dependentă de transporturi de marfă, cum nicio altă economie occidentală nu se află. Dacă în România se cară marfă, în special cu duba, cu tirul, cu camionul, în alte ţări există sursele alternative date de transportul pe calea ferată, de transportul electric. Toate aceste mijloace de transport în România practic nu există din perspectivă logistică şi de aceea orice creştere de preţ la pompă se traduce aproape instantaneu în creşteri de preţuri la raft - şi asta pentru că fragilitatea financiară a companiilor româneşti le determină să transfere instantaneu costurile cu transportul în preţurile produselor şi serviciilor pe care le comercializează”, a precizat consultantul economic.

„În următoarele 10 zile vom începe să vedem creşteri de preţuri la raft în marile magazine”

Consultantul economic a avertizat că scumpirea carburanţilor ar putea avea efecte în lanţ în economie, de la creşteri de preţuri la raft până la majorarea costurilor în agricultură şi servicii.

„În următoarele 10 zile vom începe să vedem creşteri de preţuri la raft în marile magazine, vom vedea serviciile scumpindu-se în principal cele de curierat şi vom vedea, din păcate, o creştere a costurilor în agricultura românească, mai ales când urmează să înceapă campania de însămânţări de primăvară. Pentru agricultorii români, creşterea preţului motorinei va genera, din punctul meu de vedere, un cost suplimentar care ar putea face ca producţia lor să devină necompetitivă în faţa importurilor semnificative de produse pe care le avem în sectorul agricol”, a explicat specialistul.

Cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat luni dimineaţă cu aproape 19%, la aproape 111 dolari, după ce crescuse deja cu aproximativ 28% săptămâna trecută, pe fondul temerilor investitorilor că prelungirea războiului din Orientul Mijlociu ar putea perturba sever pieţele energetice şi afecta creşterea economiei mondiale, transmit DPA şi Reuters.

Şi cotaţia ţiţeiului american West Texas Intermediate (WTI) a depăşit pragul de 100 de dolari per baril, un nivel care nu mai fusese înregistrat din 2022.