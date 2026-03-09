Un balon cu aer cald a lovit o clădire apoi s-a prăbușit în centrul unui oraș din Polonia. Accidentul tragic a fost filmat de un martor

<1 minut de citit Publicat la 15:45 09 Mar 2026 Modificat la 15:45 09 Mar 2026

Un balon cu aer cald s-a prăbușit în orașul Zielona Góra din Polonia. 9 martie 2026. Sursa foto: The Poland News via X

Accident tragic, luni, în localitatea Zielona Góra din Polonia. Un balon cu pasageri s-a izbit o clădire de peste 30 de metri, după care a căzut în centrul orașului, în apropierea gării. Momentul a fost filmat de un martor.

În coș se aflau trei persoane. Una dintre pasagere a căzut din balon pe acoperișul clădirii. În ciuda intervenției echipelor de salvare, nu s-a reușit salvarea femeii de 28 de ani, transmite presa locală.

Cauzele accidentului nu sunt deocamdată cunoscute. La fața locului desfășoară cercetări poliția și procuratura.

