Antena 3 CNN Politică Ședința extraordinară a CGMB a fost amânată, la cererea PSD, pentru vineri

Ședința extraordinară a CGMB a fost amânată, la cererea PSD, pentru vineri

Georgiana Adam
<1 minut de citit Publicat la 17:03 09 Mar 2026 Modificat la 17:03 09 Mar 2026
autobuz stb bucuresti primatia capitalei bulevardul elisabeta
Ședința extraordinară a CGMB a fost amânată, la cererea PSD. Sursa foto: TPBI
Ședința extraordinară a CGMB programată pentru data de 10 martie, a fost amânată, la cererea PSD, pentru vineri, 13 martie, „pentru a le oferi specialiștilor PMB timpul necesar elaborării și redactării documentațiilor specifice, în vederea adoptării proiectelor de hotărâre ale CGMB”, potrivit unui comunicat transmis de PSD.
 
„Grupul consilierilor generali ai Partidului Social Democrat susține în totalitate proiectele de dezvoltare a Bucureștiului, menite să facă viața oamenilor mai bună, să stimuleze mediul antreprenorial și, astfel, să genereze creștere economică și locuri de muncă bine plătite”, transmite PSD.
 
Astfel, în urma discuțiilor purtate cu Primarul General, precum și cu ceilalți consilieri generali ai Municipiului București, consilierii generali ai PSD au decis, de comun acord, amânarea ședinței extraordinare care urma să aibă loc mâine, 10 martie a.c., pentru vineri, 13 martie a.c., ora 10:00, pentru a le oferi specialiștilor PMB timpul necesar elaborării și redactării documentațiilor specifice, în vederea adoptării proiectelor de hotărâre ale CGMB.
 
PSD București își reafirmă disponibilitatea pentru un dialog deschis și corect cu toți decidenții implicați în administrarea Bucureștiului și își asumă responsabilitatea de a susține măsuri care să răspundă nevoilor orașului și care să protejeze, totodată, persoanele vulnerabile, ce au nevoie de ajutor.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: PSD Consiliul General al Municipiului Bucuresti ședințe

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Politică
» Citește mai multe din Politică
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close