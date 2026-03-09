„Predatorul” Chinei: Cum arată drona cu care Beijingul a luat fața SUA și a semnat un mega-contract militar cu Arabia Saudită

Drona militară chineză Wing Loong-3 urmează a fi produsă și în Arabia Saudită. Foto: Profimedia Images

Arabia Saudită a atribuit unei firme din China un contract în valoare de 5 miliarde de dolari pentru producția locală de drone cu rază lungă de acțiune, pentru spionaj și misiuni de atac, informează publicațiile Clash Report și Defence Security Asia. Câștigarea acestui contract arată influența tot mai crescută a Beijingului în regiunea Orientului Mijlociu, în condițiile în care produsele militare chineze au devenit un concurent serios pe o piață de armament dominată până acum de SUA.

SUA, în ofsaid: Arabia Saudită a oferit Chinei un mega-contract militar de 5 miliarde de dolari pentru producția de drone de spionaj

Autoritățile saudite au ales astfel compania chineză Wing Loong-3 pentru producerea de drone.

› Vezi galeria foto ‹

Dronele chinezești au fost testate pe câmpul de luptă, în timpul conflictului dintre India și Pakistan de anul trecut, unde „au demonstrat viteză în angajarea țintelor”: astfel, într-o misiune de luptă care a durat 15 minute, dronele chinezești au lovit cu succes 12 stații radar și trei vehicule blindate. în special în ceea ce privește 12 stații radar și trei vehicule blindate.

În plus, dronele Wing Loong-3 au reușit să încadreze țintele în 0,3 secunde și s-au dovedit a fi cu 40% mai rezistente la bruiajul și războiul electronic, în comparție cu alte modele - calități pentru care saudiții le-au preferat în detrimentul unor drone similare occidentale.

Drona Eing Loong-3 are o lungime de 12,2 metri, o anvergură a aripilor de 24 de metri și o înălțime de 4,3 metri și o greutate - complet echipată - la decolare, de 6,2 tone - caracteristici specifice unei drone de mari dimensiuni care poate zbura la altitudini mari, de până la 10.000 de metri.

Drona poate căra 2,3 tone de senzori și arme, inclusiv până la 16 rachete, care pot fi aer-aer sau antitanc.

Drona are o viteză de croazieră de cel mult 400 de kilometri pe oră, o rază de acțiune a dronei e de 10.000 de kilometri și o autonomie de zbor de 40 de ore.

De asemenea, dronele Beijingului sunt adaptate pentru clima tropicală: motoarele au mai multe filtre de praf și sisteme de răcire îmbunătățite, pentru ca echipamentele să poată funcționa la temperaturile de 50 de grade Celsius, specifice regiunii.

Contractul de 5 miliarde de dolari include construirea unei fabrici de asamblare a acestor drone în localitatea saudită Jeddah. Saudiții își propun o producție de 49 de drone Wing Loong-3 pe an. Contractul prevede și integrarea locală a dispozitivelor de control și a avionicii. Până în 2030, Arabia Saudită își propune ca 50% din echipamentele sale militare să poată fi produse local.