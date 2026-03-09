Tehnologie rusească a fost găsită în drona Shahed care a lovit baza forțelor aeriene britanice din Cipru

Componentele recuperate din dronă au fost trimise acum la un laborator din Regatul Unit pentru investigații suplimentare. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Drona Shahed, fabricată în Iran, care a lovit baza forțelor aeriene britanice Akrotiri din Cipru, lunea trecută, conținea tehnologie rusească, potrivit The Times.

Jurnaliștii britanici au relatat că drona conținea un sistem de navigație Kometa-B, fabricat în Rusia și că acest sistem de navigație a fost văzut pentru prima dată la dronele rusești interceptate de apărarea aeriană ucraineană în decembrie anul trecut.

De asemenea, sursa citată a relatat că componentele recuperate din dronă au fost trimise acum la un laborator din Regatul Unit pentru investigații suplimentare.

Sistemul Kometa-B a fost dezvoltat cu scopul de a proteja dronele rusești de tehnologia de bruiaj, oferind în mod eficient o protecție împotriva sistemelor de bruiaj construite în Ucraina și asigurându-se că dronele își ating țintele dorite.

Descoperirea sistemului de navigație rusesc este, potrivit publicației, „prima dovadă că echipamentul militar rusesc este utilizat în conflict și vine după ce șeful statului major al apărării din Marea Britanie, Sir Richard Knighton, a declarat că „nu există nicio îndoială” că Rusia a transmis informații Iranului în timpul conflictului.

„Aceasta este o axă pe care trebuie să o semnalăm. Cooperarea dintre Iran și Rusia face ca forțele lor să fie mai capabile și mai periculoase și de aceea trebuie să fim pregătiți”, a spus el.

Între timp, ambasadorul rus la Londra, Andrei Kelin, a declarat că țara sa „nu este neutră” în conflict și că „susține Iranul”.

De la atacul cu drone, Marea Britanie a căutat să își consolideze apărarea bazelor sale de pe insulă și, în acest scop, a trimis în Cipru două elicoptere AW159 Wildcat, înarmate cu rachete anti-drone, în timp ce distrugătorul de război HMS Dragon Type 45 este, de asemenea, așteptat să plece din Portsmouth în următoarele zile.

Joi seară, prim-ministrul britanic Sir Keir Starmer a confirmat, de asemenea, că Cipru, și mai precis Akrotiri, a fost folosit ca rampă de lansare pentru misiuni care vizează atacarea și doborârea dronelor lansate din Iran.

Aceste operațiuni sunt conduse de avioane de vânătoare F-35, care sunt staționate în Cipru de luna trecută.

Având în vedere creșterea numărului de echipamente militare de pe insulă și din vecinătatea acesteia, Starmer a mai spus că „vreau să fie foarte clar pentru toți cei din Cipru că luăm toate măsurile necesare pentru a-i proteja, pentru a proteja baza aeriană, împreună cu alte locuri din regiune”.

Duminică dimineață, BBC a relatat că Marea Britanie are în vedere trimiterea unui portavion în direcția insulei, citând „surse din domeniul apărării” care au declarat că echipajul portavionului HMS Prince of Wales a fost înștiințat că nava trebuie să plece din Portsmouth în cinci zile.

Pe lângă echipamentele militare, Marea Britanie l-a trimis și pe secretarul Apărării, John Healey, pe insulă. Acesta a avut o întâlnire cu omologul său cipriot, Vasilis Palmas, înainte de a promite că „experți de top” au sosit pe insulă „pentru a ajuta la coordonarea apărării aeriene”.