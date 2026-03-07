Meteorologii pariază pe o „revenire” a ciclului climatic El Nino, care aduce temperaturi mai ridicate în oceane

sursa foto: Getty

Meteorologii estimează că fenomenul natural de încălzire ciclică El Nino are șanse mai mari de 50% să reapară în Oceanul Pacific în a doua parte a acestui an, scrie Financial Times.

Acest fenomen reprezintă o oscilație pe termen scurt a temperaturilor oceanice, determinată de inversarea curenților ecuatoriali și a tiparelor de vânt. El se suprapune peste efectele pe termen lung ale schimbărilor climatice provocate de activitatea umană și de emisiile de gaze cu efect de seră.

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a declarat, în această săptămână, că ciclul de încălzire ar putea „reveni” mai târziu în acest an, în timp ce fenomenul de răcire relativ slab cunoscut sub numele de La Niña este așteptat să se estompeze.

OMM estimează că probabilitatea apariției unui episod El Nino între mai și iulie este de aproximativ 40%, în timp ce Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA (NOAA) indică o probabilitate mai mică, de 25% pentru aceeași perioadă. Totuși, șansele cresc până la 59% între august și octombrie.

Oscilația presiunii atmosferice în Pacific, identificată încă din anii 1920, este unul dintre principalii factori care determină variațiile meteorologice de la un an la altul.

Alternanța dintre El Nino (care încălzește oceanele) și La Nina (care le răcește) influențează circulația atmosferică la nivel global și joacă un rol important în traiectoria furtunilor, activitatea uraganelor și variațiile de vânt, precipitații și temperatură. De regulă, aceste faze se schimbă la intervale de câțiva ani.

Cel mai recent ciclu de încălzire, din 2023 și 2024, a contribuit la creșterea temperaturii medii globale până la un nou record, a precizat OMM. În schimb, efectul de răcire al fenomenului La Nina a temperat doar ușor tendința de creștere a temperaturilor. Cu toate acestea, 2025 a fost al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată.

Potrivit oamenilor de știință, temperatura medie globală din ultimii trei ani a depășit pragul de 1,5°C peste nivelurile preindustriale, marcând cea mai caldă perioadă de 11 ani din istorie. OMM a avertizat, de asemenea, că se așteaptă la temperaturi neobișnuit de ridicate pe uscat în acest an.

Agenția ONU a avertizat că prognozele climatice sunt mai puțin fiabile în această perioadă a anului, din cauza așa-numitei „bariere de predictibilitate a primăverii”. Biroul australian de meteorologie a transmis un avertisment similar, precizând că „prognozele dincolo de toamnă rămân foarte incerte”.

Ciclurile El Nino și La Nina au devenit mai intense din anii 1960, iar cercetătorii analizează dacă schimbările climatice influențează modul în care aceste fenomene sunt măsurate și impactul lor.

Finanțarea cercetării climatice a fost restrânsă în timpul administrației președintelui american Donald Trump, mii de angajați fiind concediați anul trecut, însă NOAA continuă să publice date privind ciclurile din Oceanul Pacific.

În februarie, instituția a trecut la o nouă metodă de monitorizare și prognoză a acestor fenomene. Un nou indice „relativ” ia în calcul temperaturile globale ale oceanelor tropicale. Financial Times a relatat anterior despre aceste planuri de revizuire a metodologiei.

NOAA estimează că, în emisfera nordică, condițiile neutre ale oceanelor ecuatoriale și ale atmosferei vor continua pe parcursul verii, potrivit unei prezentări publicate în această săptămână.

Secretarul general al OMM, Celeste Saulo, a subliniat importanța monitorizării acestor oscilații climatice, care influențează fermierii, traderii de materii prime și agențiile responsabile de gestionarea dezastrelor.

„Prognozele sezoniere pentru El Nino și La Nina ne ajută să evităm pierderi economice de milioane de dolari și reprezintă instrumente esențiale de planificare pentru sectoarele sensibile la climă, precum agricultura, sănătatea, energia și gestionarea resurselor de apă”, a declarat ea.