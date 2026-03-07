Hong Kong anunță stimulente pentru a atrage rafinatori și comercianți de aur ca să devină un centru financiar global

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Hong Kong va introduce măsuri țintite pentru a atrage companii din sectorul metalelor prețioase, ca parte a unei strategii mai ample de a se transforma într-un important centru global de tranzacționare a aurului, potrivit agenției orașului responsabile de atragerea investițiilor străine directe, scrie South China Morning Post.

InvestHK va sprijini companiile care își stabilesc sediul în Hong Kong în alegerea locațiilor și în obținerea certificărilor internaționale necesare pentru operațiunile de rafinare, a declarat Benjamin Wong Kwok-fan, directorul departamentului pentru transport, logistică și industrie al agenției, într-un interviu acordat la începutul acestei săptămâni.

După un acord încheiat în ianuarie cu Bursa de Aur din Shanghai și cu autoritatea de reglementare financiară din Shenzhen, autoritățile din Hong Kong vor colabora cu aceste instituții pentru a sprijini comerțul dintre comercianții de aur din oraș și rafinatori autorizați de peste graniță.

„Scopul este să îi ajutăm pe cei care înființează rafinării în Hong Kong și care nu au obținut încă certificarea LBMA, oferindu-le o modalitate de a continua să opereze. Și alți comercianți de aur ar putea vedea acest mecanism ca fiind util”, a spus Wong.

London Bullion Market Association (LBMA) este autoritatea globală în domeniul metalelor prețioase și stabilește standardele pentru rafinarea acestora.

Wong a prezentat planurile de dezvoltare a unui lanț valoric complet în Hong Kong, care să includă tranzacționare, rafinare, depozitare, fonduri tranzacționate la bursă (ETF), produse derivate, aur tokenizat prin tehnologia blockchain și produse legate de criptomonede.

Secretarul pentru finanțe, Paul Chan Mo-po, a anunțat deja intenția orașului de a deveni un hub global pentru tranzacționarea aurului, oferind facilități fiscale pentru a stimula comerțul cu lingouri.

Un actor important în acest proiect este compania Shenzhen Point Gold Refining, care intenționează să investească în Hong Kong.

„Pe lângă Point Gold, consorțiul elvețian MKS PAMP, unul dintre liderii globali în domeniul metalelor prețioase, și-a stabilit deja sediul regional aici. Există multe alte discuții în desfășurare privind depozitarea, tranzacționarea și alte servicii, inclusiv asigurări”, a spus Wong.

Președintele Point Gold, Huang Wenbin, a declarat că firma plănuiește să investească aproximativ 150 de milioane de dolari într-o nouă unitate de rafinare în Hong Kong. Compania a închiriat un teren de 8.000 de metri pătrați într-un parc industrial din Tai Po.

Firma, deja certificată de LBMA și de Bursa de Aur din Shanghai pentru baza sa de producție din Shenzhen – care a obținut recent statutul de „fabrică verde” la nivel național – trebuie însă să obțină acreditări separate pentru operațiunile din Hong Kong.

„Certificările LBMA și Shanghai Gold Exchange sunt necesare pentru fiecare unitate de producție, astfel că instalația noastră din Hong Kong trebuie să solicite din nou acreditările LBMA, LPPM (London Platinum and Palladium Market) și alte calificări. Procesul este complex, consumă timp și implică costuri ridicate”, a spus Huang.

În prezent, activitatea companiei presupune achiziționarea aurului în Hong Kong, procesarea acestuia în Shenzhen printr-un model de tip „come-and-go” (procesare pentru reexport) și exportarea produselor finite.

„Toate operațiunile noastre funcționează deja normal, dar lingourile produse sunt duse înapoi la Shenzhen pentru procesare înainte de export”, a adăugat Huang.

El a evidențiat și tehnologia brevetată de purificare a companiei, care reduce semnificativ impactul asupra mediului și îi permite să concureze prin eficiență, nu prin reducerea agresivă a prețurilor.

„Nu vrem să intrăm într-o competiție dură pe prețuri cu alți jucători. Sperăm doar să îmbunătățim serviciile și eficiența, fără a perturba piața existentă, astfel încât toată lumea să poată câștiga bani”, a spus el.

Cel mai recent buget al orașului prevede stimulente fiscale pentru entitățile care tranzacționează și decontează aur, pe lângă planurile anterioare de extindere a capacității de depozitare a metalului prețios. Autoritățile vizează o capacitate de peste 2.000 de tone în următorii trei ani, pentru a transforma Hong Kong într-un seif global de încredere.

Anderson Cheung, director pentru mărfuri globale la Best Profit Capital, a lăudat strategia adoptată, care pune accent mai întâi pe infrastructura de compensare și depozitare înaintea dezvoltării burselor, pentru a garanta livrarea fizică a aurului.

„Băncile centrale continuă să acumuleze aur, iar interesul investitorilor individuali și al instituțiilor oferă un sprijin puternic. În mod conservator, aurul ar putea ajunge la 6.000 de dolari pe uncie în 2026, iar în condiții favorabile chiar și 6.500 de dolari nu sunt excluse”, spune el.