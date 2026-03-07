Europol monitorizează rețele iraniene în Europa. Crește riscul de atacuri teroriste și cibernetice

<1 minut de citit Publicat la 18:59 07 Mar 2026 Modificat la 18:59 07 Mar 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Europol avertizează că riscul unor atacuri teroriste și al intensificării extremismului violent în Uniunea Europeană a crescut, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al escaladării tensiunilor cu Iranul.

Potrivit unui mesaj transmis de directorul departamentului de comunicare al Europol, instituția ia în calcul posibilitatea ca rețele asociate Iranului să organizeze activități destabilizatoare pe teritoriul Europei.

Oficialii europeni avertizează că războiul din Orientul Mijlociu are deja efecte directe asupra criminalității organizate și asupra amenințărilor teroriste din Uniunea Europeană.

Printre riscurile identificate se numără creșterea numărului de atacuri cibernetice care vizează infrastructura europeană, dar și intensificarea campaniilor de dezinformare și influență.

De asemenea, există temeri că tensiunile din regiune ar putea duce la radicalizarea unor persoane care acționează individual, așa-numiții „lupi singuratici”, capabili să planifice și să execute atacuri, sau la reactivarea unor celule teroriste.

Europol atrage atenția și asupra rețelelor legate de Iran care operează în Europa, inclusiv grupuri asociate cu așa-numita „Axă a Rezistenței”, dar și rețele criminale despre care se crede că acționează sub îndrumarea instituțiilor de securitate iraniene.