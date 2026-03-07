SUA folosesc baze militare britanice pentru operațiuni defensive împotriva Iranului. Bombardiere B-1 au ajuns la RAF Fairford

1 minut de citit Publicat la 18:03 07 Mar 2026 Modificat la 18:03 07 Mar 2026

Un bombardier Rockwell B-1 Lancer al Forțelor Aeriene ale SUA aterizează la RAF Fairford, pe 7 martie 2026, în Fairford, Anglia. sursa foto: Getty

Statele Unite au început să folosească baze militare britanice pentru operațiuni menite să contracareze lansările de rachete ale Iranului în regiune, a anunțat sâmbătă Ministerul britanic al Apărării pe platforma X, citat de AFP, relatează Agerpres.

Potrivit instituției, infrastructura militară din Regatul Unit este utilizată pentru „operaţiuni defensive specifice cu scopul de a împiedica Iranul să lanseze rachete în regiune, ceea ce ar periclita vieţile unor britanici”.

În acest context, bombardiere americane B-1 au început să sosească, încă de vineri, la baza RAF Fairford din sud-estul Angliei.

Londra a aprobat utilizarea de către Statele Unite a unor baze militare britanice, inclusiv cea din comitatul Gloucestershire și baza Diego Garcia din Oceanul Indian.

Decizia a venit după ce președintele american Donald Trump l-a criticat pe premierul britanic Keir Starmer pentru că nu a permis folosirea acestor facilități în primele atacuri asupra Iranului.

Premierul britanic și-a apărat miercuri poziția, explicând că în weekendul trecut nu era pregătit să implice Regatul Unit în conflict.

Între timp, opinia publică din Regatul Unit pare să susțină în mare măsură această abordare. Un sondaj realizat de institutul Survation și publicat vineri arată că 56% dintre britanici sunt de acord cu poziția inițială a lui Starmer, în timp ce 27% o consideră greșită.

Potrivit aceluiași sondaj, 49% dintre respondenți cred că Regatul Unit ar trebui să rămână în afara conflictului din Orientul Mijlociu și să își protejeze doar propriile interese. În schimb, 17% ar susține o implicare activă alături de Statele Unite și Israel, iar 20% consideră că Londra ar trebui să se opună în mod clar războiului.