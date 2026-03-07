„Ne-am întors în Epoca de Piatră, să vină americanii”. Cum reușește Donald Trump să împingă Cuba până la marginea prăpastiei

Un plin de benzină se vinde acum cu peste 300 de dolari pe piața neagră, mai mult decât câștigă majoritatea cubanezilor într-un an. Sursa foto:Yamil Lage/AFP/Getty Images via CNN Newsource

Un reportaj realizat de CNN la Havana arată dimensiunea tragediei vieții de zi cu zi a cubanezilor. Sunt disperați și vor o ieșire din criza în care sunt captivi de câteva decenii, dar care s-a acutizat în al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă, indiferent sub ce formă vine ea. Șoptit, atunci când camerele de filmat sunt închise, spun speriați: „Să vină americanii, să vină Trump, e timpul să terminăm odată cu asta”.

Reporterul CNN e abordat pe o stradă din Havana de un bărbat care își șoptește „ca și cum ar fi împărtășit un secret păstrat mult timp.”

„Să vină americanii, să vină Trump, e timpul să terminăm odată cu asta. Nu mai putem suporta. Oamenii nu-și pot hrăni familiile”, a spus bărbatul, un taximetrist pe bicicletă.

Este o discuție periculoasă în Cuba, mai ales într-un moment în care un președinte al SUA amenință Cuba într-un mod fără precedent de la Războiul Rece.

În cele peste șase decenii de când Fidel Castro a condus o coloană de revoluționari bărboși în Havana și în cărțile de istorie, insula s-a aflat într-o stare de criză aproape permanentă: invazii eșuate ale CIA, confruntări cu rachete nucleare, exoduri în masă. Și acum Donald Trump.

„Cuba va cădea curând”, i-a spus Trump vineri jurnalistei Danei Bash de la CNN. O declarație care ar putea părea doar o reluare a fanfaronadei multor președinți americani de dinaintea lui, dacă nu ar fi viteza și precizia cu care embargoul petrolier impus de Trump a lovit economia deja șubredă a Cubei.

Aflat deja în al doilea mandat, Trump a ordonat atacuri fără precedent pentru a înlătura de la putere liderii Venezuelei și Iranului. După cum admite el însuși, Cuba, o țară care a rezistat decenii întregi sancțiunilor economice americane și politicilor eșuate ale propriului guvern, este următoarea.

Spre deosebire de criza rachetelor din 1962, nu există o blocadă navală americană care să împiedice navele să ajungă pe insula condusă de comuniști, dar efectul practic este același. După atacul SUA asupra Venezuelei și o campanie de presiune asupra guvernului Mexicului, fluxul de petrol de la ultimii aliați fideli ai Havanei a fost întrerupt.

Multe dintre hotelurile noi, construite de guvernul cubanez din bani publici, stau goale sau sunt închise. Angajații au fost trimiși acasă. Turiștii au dispărut în mare parte; nu mai există combustibil pentru avioanele care să-i ducă înapoi acasă.

„Cuba nu este singură”, este sloganul guvernului cubanez. Dar insula pare la fel de tristă și abandonată ca în orice moment de la prăbușirea Uniunii Sovietice. Penele de curent care altădată durau ore întregi pot acum să dureze zile. Dacă electricitatea pâlpâie pentru câteva ore prețioase în mijlocul nopții, atunci cubanezii se ridică obosiți pentru a găti și a călca haine.

Sursa foto: Yamil Lage/AFP/Getty Images via CNN Newsource

În timpul unei pene de curent de 36 de ore, un grup de bărbați a gătit într-o oală mare, pe trotuarul uneia dintre marile bulevarde elegante ale Havanei, folosind crengi de copac aprinse. „Ne-am întors în Epoca de Piatră”, mi-a strigat unul dintre ei cu o voce surprinzător de veselă.

Fără combustibil, pe șosele sunt puține mașini. Deoarece mașinile de închiriat pentru turiști sunt singurele care pot alimenta relativ regulat la benzinăriile de stat, cubanezii au început să închirieze aceste vehicule cu așa-numitele „plăcuțe T”, din care sifonează combustibilul prețios pentru a-l revinde pe piața neagră. Un plin de benzină se vinde acum cu peste 300 de dolari pe piața neagră, mai mult decât câștigă majoritatea cubanezilor într-un an.

Oamenii care caută mâncare în grămezi de gunoi au devenit o imagine obișnuită; uneori chiar copii.

Trump susține că guvernul cubanez este disperat să încheie un acord pentru a rezolva criza, dar oficialii cubanezi cu care a vorbit jurnalistul CNN spun că SUA nu vor mai dicta niciodată condițiile pentru insula lor. Aceasta este încă o țară în care fiecare discurs se încheie cu strigătul: „Patria sau moartea. Vom învinge!”

Totuși, cubanezii de rând sunt epuizați și speră la o schimbare. Indiferent care ar fi acea schimbare.