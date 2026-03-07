Turcia analizează posibilitatea de a trimite avioane de luptă F-16 în Cipru

1 minut de citit Publicat la 17:15 07 Mar 2026 Modificat la 17:29 07 Mar 2026

Turcia ia în calcul trimiterea unor avioane de luptă F-16 în nordul Ciprului, ca măsură de securitate, a declarat o sursă din cadrul Ministerului turc al Apărării, la câteva zile după ce insula a fost vizată de un atac cu dronă, scrie The Times of Israel.

„Având în vedere evoluțiile recente, se desfășoară o planificare etapizată pentru a asigura securitatea RTNC”, a spus sursa, referindu-se la Republica Turcă a Ciprului de Nord (RTNC), un teritoriu care ocupă aproximativ o treime din partea de nord a insulei și care este recunoscut doar de Ankara.

„Desfășurarea unor aeronave F-16 pe insulă se numără printre opțiunile analizate”, a adăugat acesta.

Ciprul, care deține în prezent președinția rotativă a Uniunii Europene, a fost afectat direct de atacurile de represalii lansate după loviturile SUA și Israelului asupra Iranului. Luni, o dronă de fabricație iraniană a lovit o bază britanică aflată pe insulă.

Guvernul cipriot a declarat că drona ar fi fost lansată cel mai probabil de organizația Hezbollah din Liban, susținută de Iran, și nu direct de pe teritoriul iranian.

După incidentul cu drona, mai multe state europene au promis sprijin pentru Cipru, trimițând sisteme de apărare antiaeriană și alte echipamente militare.

Miniștrii apărării din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene urmau să se întâlnească săptămâna viitoare la Nicosia, însă, după atac, toate aceste reuniuni au fost mutate în format online sau reprogramate.

Turcia nu este membră a Uniunii Europene.