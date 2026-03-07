Avertismentul economiștilor, pentru România: Geoinflația și Trumpinflația ne vor lovi puternic. Nu e clar cât va dura războiul din Iran

În România însă nu există spațiu de manevră fiscală, potrivit economistului. Foto: Getty Images

Cel mai probabil scenariu pentru economia mondială, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este și cel mai negru pentru România, a declarat economistul Adrian Mitroi la Antena 3 CNN. Mai exact, am putea intra într-o recesiune economică la nivel global. Iar dacă unele țări au avantajul de a fi pregătite cu rezerve financiare, pentru România acesta este cel mai dramatic scenariu, deoarece țara noastră nu are absolut deloc spațiu de manevră. Cel mai puternic, economia românească va fi lovită de geoinflație și de „trumpinflație”, iar criza este cu atât mai teribilă întrucât nimeni nu știe cât va dura războiul din Iran.

O prelungire „a la long” a războiului din Orientul Mijlociu va avea consecințe dezastruoase pentru economia României. Doar în această lună în care prețul la gazele naturale este în continuare plafonat, din cauza exploziei prețului gazului la nivel internațional, finanțele României vor primi o lovitură, deoarece subvenția de la stat va fi mult mai mare decât era estimată.

„Știți că prețurile care contează pentru noi, gazul și petrolul, sunt lipicioase, adică atunci când urcă ele coboară foarte greu. Au nevoie de mult timp până să se așeze. El au urcat acum, e absolut amețitor, ieri erau 84 cu 82 cele două cotații, acum sunt peste 90. Se apreciază dolarul, ca monedă de refugiu, culmea culmilor. La americani ce urcă în cotația țițeiului e amortizat de un dolar mai puternic.

La noi, la europeni, expunerea noastră doar pe euro ne mai face să luăm și de aici o ușoară depreciere la leu. Dobânzi mai mari. Sunt două prețuri foarte mari, 20% pe țiței, 40% pe gaz, nu știm unde se va opri asta.

O presiune teribilă. Puneți-o pe asta în compensație cu celelalte lucruri care mai sunt. Nu uitați că noi venim din iunie, venim cu liberalizarea la energie. Da, deci noi am uitat, ne-am luat cu taxele și impozitele. Nu uitați că avem tarifele, suntem sub sediul tarifelor americane. Deci, o combinație, spun geoinflația, cea care este importantă, vine de la conflictul militar. Avem Trumpinflația asta a tarifelor, da?. Deci dacă ce trebuie să mai adaug, ce să vă mai spun? Inteligența artificială cale spulberă în fiecare zi și modifică fundamental unul din sectoarele în care nu excelam până mai ieri, da?

Ia puneți-le pe astea toate și o să vedeți că într-o combinație de scenarii negative, (...) cel mai probabil, și vă spun cu seriozitate și cu certitudine, să intrăm într-o recesiune, nu doar locală și europeană, și mondială”, a spus economistul Adrian Mitroi la Antena 3 CNN.

Unele țări sunt într-o poziție mai favorabilă, deoarece și-au gestionat finanțele mai bine și populațiile lor nu vor resimțit atât de dur criza. În România însă nu există spațiu de manevră fiscală, potrivit economistului.

„Noi trebuia în vremurile noastre foarte bune să acumulăm scădere de deficit, să acumulăm rezerve, să avem acum spațiu fiscal, monetar, de salarii. Noi niciunul din spațiile astea nu le mai avem, nu mai avem nici capacitate de îndatorare publică. Este pe silent. Înțelegeți?

Noi ne uităm la la deficit, dar nu uitați unde s-a vărsat totuși. Politicienii nu vorbesc deloc de subiectul ăsta într-o datorie publică de un ordin de 61 plus, foarte greu, foarte scump finanțabilă. Când le puneți pe toate la pachet, o să vedeți un stat, oricât s-ar da el neputincios, ori prin subvenții, ori fără subvenții, oricum vine într-o poziție destul de dificilă și acum urmează să luăm și acest gen de recesiune”, a spus Mitroi.

Primul șoc va fi cel inflaționist, în contextul în care România are deja cea mai mare inflație din țările Uniunii Europene.

„Asta e o corelație clară. Crește prețul materiei prime, chit că în indicele prețurilor de consum energia este puțin, ai spune 12%, dar suntem o țară care importăm motorină îngrozitor. Deci dumneavoastră vă dați seama că noi importăm jumătate din necesarul de motorină? Da? Adică am crescut cu vreo 50-75% chiar an pe an. Deci noi suntem o țară de motorină, cu infrastructură și cu transporturi și agricultură eminamente dependente de motorină.

Dacă continuă grija din Strâmtoarea Ormuz, ceea ce este un scenariu probabil da, fără soluție la momentul ăsta. Asta este temerea mea, pentru că acest fatigue în care am intrat, deci am avut inflația asta fiscală de care am vorbit, da, am început cea energetică, cea fiscală. Acuma urmează geoinflația asta militară. În combinația asta, consecințele sunt simple: dobânzi mai mari, inflație mai mare. O bancă centrală foarte reticentă la scădere de dobândă. (...) Deci dobânzile rămân aici. Ba chiar vor crește”, a avertizat Adrian Mitroi.

Economistul a explicat că situația economică a României este atât de „dramatică” încât criza politică devine irelevantă, pentru că nu contează cine este la guvernare.

„Nici măcar nu contează nominal cine pleacă, cine vine, nici măcar combinația din spate de partide nu mai contează. Situația economică a României este atât de serioasă, de dramatică, această situație se compune în efectele ei negative într-un context absolut extrem de nefast.

O Europă căreia i s-a tăiat acum și gazul rusesc pe care îl mai avea, este complet bulversată energetic, suntem undeva la jumătatea drumului cu un deficit bugetar în compresie, cu un rating agățat de toate trei agențiile la ultima treaptă, cu niște dobânzi urcate la cer și care rămân acolo, o Bancă Centrală cu cele mai mari dobânzi și o inflație habotnică de două cifre, 10. Ia să vedeți efectele prețului petrolului în trei săptămâni.

Ajungem la o creștere substanțială. Adică intrăm într-o zonă de inflație și dobânzi cu două cifre, creștere economică negativă și din combinația asta nu poți să ieși pentru că nu mai ai niciun stimul în economie și de asta nici măcar nu mai contează politicianul care vine prea mult. Dar cel care vine trebuie să fie foarte serios.

Noi suntem într-o poziție de fragilitate bugetară în care nu putem să luăm nici măcar măsurile acelea de a avea grijă de cei mai expuși dintre noi acum”, a spus economistul.

Iar soluția oferită de Donald Trump pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz este puțin probabil să poată fi pusă în practică, spune și economistul român.

„Este voință, dar trebuie și putință. E complicat logistic și are consecințe pe care nu le putem bănui la momentul acesta. un scenariu pozitiv pentru noi, dar cu probabilitate foarte mică. Eu cred că trebuie să ne obișnuim de-acum o perioadă indefinită o să operăm în această incertitudine”, a conchis Mitroi.