Marea problemă din planul lui Trump de a deschide Strâmtoarea Ormuz

În prezent, Golful este plin de petroliere și alte nave care nu pot pleca. Foto: Profimedia Images

Navigatorii comerciali nu sunt convinși de planul președintelui Donald Trump pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz. Amenințările forțelor iraniene că vor da foc oricărei nave care încearcă să traverseze strâmtoarea cântăresc mai mult decât orice garanții oferite de președintele american, scrie CNN. Însă și experții în domeniu se îndoiesc că Marina SUA ar avea vreo șansă să escorteze toate navele care folosesc această cale navigabilă zilnic.

Martín Izaguirre Salgado este unul dintre cei 20.000 de marinari, care sunt în prezent blocați în Strâmtoarea Ormuz. Spaniolul păstrează un suvenir din perioada în care lucra pe un petrolier care transporta gaz petrolier lichefiat, navă care a fost atacată în Marea Roșie în urmă cu doi ani.

Patru rachete au explodat atât de aproape de nava sa încât mici fragmente de șrapnel au căzut pe punte.

„Păstrez câteva dintre acele bucăți acasă”, a spus Salgado, care lucrează ca marinar din 2021.

Pentru marinarii comerciali precum Salgado, există puține lucruri pe care președintele Donald Trump le-ar putea spune în acest moment pentru a-i convinge să navigheze prin Strâmtoarea Ormuz. Trump a promis să ofere polițe de asigurare susținute de guvern și escorte navale pentru a menține navele în mișcare. Însă amenințările Iranului de a ataca orice navă din regiune cântăresc mai mult decât aceste promisiuni de sprijin.

„Atâta timp cât vor continua să tragă rachete sau drone asupra navelor comerciale, această senzație de nesiguranță va rămâne”, a declarat el pentru CNN de la bordul unui petrolier aflat în Golful Persic.

Miercuri, niciun petrolier nu a tranzitat Strâmtoarea Ormuz, un canal îngust situat lângă coasta sudică a Iranului, care în mod normal este traversat de aproximativ 60 sau mai multe nave ce transportă 20% din petrolul mondial. În prezent, Golful este plin de petroliere și alte nave care nu pot pleca, inclusiv cea a lui Salgado, ancorată în largul coastei Irakului.

Marile companii de transport maritim Maersk și Hapag-Lloyd au încetat să mai accepte majoritatea încărcăturilor destinate țărilor din Golful Persic. De când au izbucnit luptele în Iran, asiguratorii maritimi au retras acoperirea pentru riscurile de război oferită companiilor de transport.

Există temeri că întregul lanț global de aprovizionare ar putea fi perturbat, ceea ce ar duce la creșterea costurilor pentru companii și clienții lor. Blocajul efectiv a dus deja la creșterea prețului petrolului peste 90 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din august 2024.

Planul lui Trump este conceput pentru a oferi companiilor de transport garanții că vor putea trece prin strâmtoare. Însă Gene Seroka, directorul executiv al Portului Los Angeles, a declarat că nu știe nicio linie de transport maritim care ar fi dispusă să își asume un astfel de risc.

„Nu am nicio dovadă că aceste promisiuni pot fi puse în practică. Cu toți anii mei în această industrie, nu văd cum ar fi posibil. Și nu văd cum am putea expune oamenii la un risc și mai mare, devenind ținte vii în largul mării”, a spus Seroka, care a lucrat anterior pentru American President Lines în Orientul Mijlociu.

Seroka a spus că, după ce a discutat cu directori din domeniul transportului maritim, concluzia a fost ar fi nevoie de cel puțin o încetare a focului pentru ca navele comerciale să înceapă din nou să circule.

„Nu văd niciun apetit pentru a muta marfă și a pune echipaje și nave în pericol”, a adăugat el.

SUA sunt încrezătoare în planul de escortă

Un oficial de rang înalt din administrația SUA a declarat pentru CNN că în prezent nu există un calendar clar pentru lansarea escortelor navale, dar că există eforturi pentru a crea condițiile necesare operațiunii cât mai curând posibil.

„În acest moment, cea mai mare problemă este securitatea fizică. Nu ai vrea să trimiți astăzi un petrolier mare prin Strâmtoarea Ormuz, dar asta se va schimba într-un viitor nu foarte îndepărtat”, a spus oficialul vineri.

Oficialii americani consideră strâmtoarea parte a unei zone active de conflict, unde Iranul a vizat mai multe petroliere.

Armata se concentrează mai întâi pe limitarea capacității Iranului de a „teroriza” regiunea, a spus oficialul, după care va putea contribui la reluarea traficului naval prin Strâmtoarea Ormuz.

Administrația nu este nici foarte îngrijorată de creșterea prețurilor la petrol și gaze, care a ridicat prețul mediu al benzinei în SUA la cel mai ridicat nivel din actualul mandat al lui Trump.

„Lucrul esențial este că ne aflăm într-un conflict care va fi destul de temporar. Lumea nu riscă absolut deloc să rămână fără petrol sau energie din cauza acestui conflict, dar avem o perturbare de preț pe termen scurt”, a spus oficialul.

Totuși, acțiunile administrației din ultimele zile sugerează un nivel de îngrijorare mai mare decât cel reflectat în declarațiile publice mai optimiste ale lui Trump și ale oficialilor săi.

Riscuri care depășesc petrolierele

Industria transportului maritim este profund îngrijorată de operarea atât de aproape de o zonă de război.

În primul rând, companiile sunt preocupate de siguranța echipajelor, a spus Sanne Manders, președintele companiei globale de logistică Flexport. Dar nu vor nici să își pună în pericol navele de marfă, chiar și cu promisiunea asigurărilor.

„Aceste companii vor să se asigure că navele lor sunt în siguranță, pentru că sunt extrem de scumpe. Vorbim de sute de milioane de dolari, așa că nu vor expune aceste active riscului pentru o simplă tranzacție comercială”, a spus Manders.

Există și îndoieli serioase că există suficiente nave militare pentru a escorta vasele comerciale, având în vedere că în mod normal 60 sau mai multe petroliere traversează zilnic strâmtoarea.

„Escorta navală ar reduce amenințarea pentru navele protejate. Totuși, protejarea tuturor petrolierelor din zonele amenințate de Iran este nerealistă, deoarece ar necesita un număr foarte mare de nave de război și alte resurse militare”, a spus Jakob Larsen, director pentru siguranță și securitate al asociației daneze de transport maritim BIMCO.

Armata SUA a oferit escorte petroliere din statele bogate în petrol ale Golfului în timpul războiului Iran–Irak, a amintit Helima Croft, director global de strategie pentru mărfuri la RBC Capital Markets și fost analist CIA. Dar ea nu crede că această soluție ar funcționa acum, deoarece atunci acele țări nu erau atacate direct.

„Nu eram combatanți activi atunci. Acum suntem personajul principal. Nu mai jucăm doar rolul de escortă”, a spus ea.

Costuri în creștere pentru transportul maritim

Pe termen scurt, transportatorii se confruntă deja cu prețuri mai mari la combustibil. Cea mai mare companie de transport containerizat din lume, MSC, a anunțat deja suprataxe pentru combustibil pentru transporturi cel puțin până în aprilie. Costul va fi probabil transferat către companii și, în cele din urmă, către consumatori.

Dar probleme mai mari ar putea apărea dacă navele nu vor începe din nou să circule.

O preocupare majoră este că această criză ar putea perturba întregul lanț global de aprovizionare, așa cum s-a întâmplat în timpul pandemiei. Containere goale în locuri greșite, nave blocate în afara porturilor și alte probleme logistice ar putea duce la creșteri semnificative de prețuri pentru o gamă largă de bunuri.

„Cu cât durează mai mult, cu atât cresc șansele de congestionare în porturi. Porturile, mai ales cele din Asia, sunt deja destul de pline… iar asta va afecta transportul maritim global”, a spus Manders de la Flexport, adăugând că navele destinate Golfului Persic ar putea fi redirecționate către alte destinații.

Nici statele din Golf aliate cu SUA nu sunt aprovizionate. Situația este critică deoarece șase state arabe din Golf, respectiv Oman, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain și Kuweit, importă aproximativ 85% din alimentele lor.

Nava lui Salgado este ancorată în largul Irakului din 26 februarie, la aproximativ 400 de mile marine de strâmtoare. Încă așteaptă să încarce marfă și să plece spre Bangladesh.

Contractul lui trebuia inițial să se încheie vineri. El și-ar fi dorit să fie acum la doar o zi distanță de întoarcerea acasă, în Spania. „Asta simțim acum: suntem blocați și nu putem prezice când vom putea pleca de pe navă”, a spus el.