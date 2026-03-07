Stațiunea Băile Herculane este magnet pentru turiști: Cum ajută terapiile balneare în recuperarea medicală

Izvoarele termale, recunoscute pentru concentrația ridicată de sulf și minerale, sunt utilizate pentru tratarea unui număr mare de afecțiuni. Foto: Agerpres

Una dintre cele mai vechi stațiuni balneare din Europa este un magnet pentru turişti şi în zilele noastre. La Băile Herculane, apa termală bogată în sulf este o soluție modernă pentru tratament și prevenție. Tot mai mulți vizitatori aleg terapiile balneare complete oferite de hotelurile din staţiune nu doar ca remediu, ci ca investiție în sănătate.

Chiar și după aproape 2.000 de ani, Băile Herculane rămân un reper al turismului balnear din România. Izvoarele termale, recunoscute pentru concentrația ridicată de sulf și minerale, sunt utilizate pentru tratarea unui număr mare de afecțiuni. În prezent, terapiile clasice sunt completate de proceduri moderne de recuperare medicală, realizate sunt supraveghere de specialitate.

„Hotelurile beneficiază de aparatură de înaltă tehnologie, cum ar fi curenții diadinamici, laser-terapie, ultrasunet, magneto-diaflux, băi galvanice, lampe solux și mai nou avem și tehnologia TECAR, care e foarte utilă atunci când avem fracturi, diverse traumatisme, hernii de disc pentru că ne ajută în procesul de vindecare mult mai rapid”, a declarat Larisa Băloi, medic balneo.

Eficiența procedurilor crește atunci când acestea sunt combinate cu apa termală minerală, adusă direct din izvoarele stațiunii.

„În combinație cu apa termală pe care o are hotelul Afrodita, apă termală care e foarte utilă în tratarea unor afecțiuni reumatice, respiratorii, ginecologice, dermatologice”, a spus Larisa Băloi, medic balneo.

Specialiștii atrag însă atenția că terapiile balneare nu ar trebui privite ca ultimă soluție.

„Pe lângă faptul că noi facem tratament, pacientul, clientul să vină și pentru prevenție, pentru a-și trata aceste afecțiuni și pentru a nu le lăsa să vină pe ultima sută de metri și acestea să nu aibă efect”, a spus Larisa Băloi, medic balneo.

„Hotelul este gândit pentru întreaga familie, astfel ca fiecare membru al familiei să poată să găsească aici ceva, fie că vorbim de terapiile balneare, destinate celor cu o vârstă mai puțin înaintată, dar nu numai pentru că și oaspeții noștri trebuie să înțeleagă că e mult mai bine să înceapă terapiile cu apă termală ca și prevenție decât să ajungă să aibă nevoie de ea ca tratament”, a explicat și Laura Pătru, reprezentant lanț hotelier.

Într-o perioadă în care tot mai mulți români caută soluții naturale și eficiente pentru sănătate, stațiunile balneare redevin o opțiune serioasă. La Băile Herculane, tradiția și medicina modernă se întâlnesc într-un concept care pune accept pe prevenție, recuperare și echilibru pe termen lung.