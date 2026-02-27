Mirabela Grădinaru: Registrul de Screening Neonatal creează un cadru în care niciun copil nu este pierdut din vedere

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a șefului statului, Nicuşor Dan. Sursa foto: captură video Facebook/Administrația Prezidențială a României

Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a declarat vineri că Registrul Național de Screening Neonatal reprezintă o măsură concretă a Ministerul Sănătății, născută din dialog, colaborare și responsabilitate, fiind un pas esențial pentru ca fiecare nou-născut să aibă acces la prevenție, diagnostic, intervenție și tratament adecvat încă din primele zile de viață, potrivit Agerpres. Prima Doamnă a României, i-a transmis ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, aprecieri pentru implicarea în dezvoltarea programelor de screening și prevenție destinate pacienților oncologici.

"Registrul Național de Screening Neonatal a prins contur în urmă cu câteva luni când ne-am reunit în aceeași sală cu domnul ministru și pentru a discuta o problemă dureroasă – modul în care este gestionată situația copiilor născuți prematur. Atunci am promis că nu vom rămâne doar la nivelul discuțiilor și iată-ne astăzi aici, după trei luni, cu o soluție concretă.

Evenimentul de astăzi este dovada clară că atunci când autoritățile, societatea civilă și profesioniștii din domeniul medical se așează împreună la aceeași masă pot apărea soluții concrete și reale pentru comunitate. Registrul Național de Screening Neonatal este una dintre aceste soluții, o măsură concretă a Ministerului Sănătății născută din dialog, colaborare și responsabilitate. Este un pas esențial pentru viitorul copiilor noștri, pentru ca fiecare nou-născut să aibă acces la prevenție, diagnostic, intervenție și tratament adecvat încă din primele zile de viață. Iar acest registru, exact acest lucru face, creează un cadru în care niciun copil nu este pierdut din vedere", a spus Prima Doamnă a României la evenimentul de lansare a Registrului Național de Screening Neonatal și a Programului Național de Screening și Prevenție, organizat vineri după-amiaza la Palatul Cotroceni.

Mirabela Grădinaru l-a felicitat pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și pentru eforturile dedicate programelor de screening și prevenție pentru pacienții cu afecțiuni oncologice.

"Prin aceste registre România va avea în sfârșit o imagine de ansamblu asupra stării de sănătate a populației și va construi împreună politici publice sustenabile pe termen lung. Lansarea programelor de astăzi este doar primul pas din ceea ce va urma și ceea ce înseamnă proiectul «România în lumină». Sub această umbrelă ne-am propus să continuăm să aducem în prim plan teme fundamentale precum sănătatea, educația, bunăstarea copiilor, a tinerilor, a femeilor și a tuturor categoriilor vulnerabile.

Această inițiativă a fost creată sub forma unei umbrele pentru a deschide un spațiu de dialog real între autorități, organizații non-guvernamentale și comunitate, pentru a identifica împreună măsuri concrete și sustenabile, astfel încât cei vulnerabili să aibă acces la sănătate, educație și un trai decent. Cred cu tărie, pentru noi ca societate este esențial să cultivăm empatia și sprijinul reciproc, să ne respectăm unii pe ceilalți, să ne unim forțele pentru a construi o Românie în lumină, o Românie în care fiecare copil, fiecare om are șansa la viață și la viitor. Pentru că împreună putem și doar împreună vom reuși", a mai precizat