Eurostat: România ocupă locul 2 în UE la numărul de decese cauzate de boli ale sistemului circulator

Publicat la 18:10 16 Mar 2026

Potrivit unui raport Eurostat, România ocupă locul 2 în UE, după Bulgaria, la numărul de decese cauzate de boli ale sistemului circulator. Studiul a fost efectuat pe baza cifrelor din anul 2023. Atunci, ţara noastră a înregistrat o rată de 787 de decese cauzate de afecţiunile respective, la 100.000 de locuitori.

În 2023, au fost 4,84 milioane de decese în rândul rezidenților UE, cauzate în mare parte de boli ale sistemului circulator (1,59 milioane; 32,8% din totalul deceselor), cancer (1,16 milioane; 23,9%) și boli respiratorii (0,38 milioane; 7,8%).

Alte cauze principale de deces au inclus cauze externe de morbiditate și mortalitate (0,24 milioane; 5,0%), boli ale sistemului digestiv (0,21 milioane; 4,4%), tulburări mintale și de comportament (0,21 milioane; 4,3%), boli ale sistemului nervos (0,21 milioane; 4,3%), boli endocrine, nutriționale și metabolice (0,17 milioane; 3,5%) și COVID-19 (0,10 milioane; 2,1%).

La nivelul UE, în 2023 au existat 313 decese cauzate de boli circulatorii la 100.000 de persoane. Bolile sistemului circulator includ cele legate de hipertensiune arterială, boli de inimă și boli ale venelor și arterelor.

Cele mai mari rate ale mortalității cauzate de boli ale sistemului circulator au fost înregistrate în Bulgaria (923 de decese la 100.000 de persoane), România (787) și Letonia (726).

În schimb, Franța (163), Spania (200) și Danemarca (208) au înregistrat cele mai mici rate ale mortalității cauzate de afecţiunile respective.

Problema de sănătate care afectează tot mai mulți români

Aproximativ 70% dintre adulții din România au un indice de masă corporală crescut, iar 38% trăiesc cu obezitate, potrivit datelor publicate în Atlasul 2024 al World Obesity Federation. În plus, aproape 30% dintre adulți suferă de steatoză hepatică asociată disfuncției metabolice, cunoscută popular drept „ficat gras”.

Invitată în cadrul rubricii Sfat de sănătate, prof. dr. Iliana Gheorghe a explicat ce înseamnă această afecțiune și de ce este important să nu fie ignorată, chiar dacă de multe ori nu provoacă simptome evidente.

„Ficatul gras face parte dintr-o constelație de boli metabolice – hipertensiunea arterială, bolile cardiovasculare, diabetul zaharat și obezitatea. Toate acestea reprezintă, în momentul de față, un adevărat tsunami metabolic pentru populație”, a explicat medicul.