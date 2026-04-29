CNAIR anunţă restricţii pentru unii şoferi în 30 aprilie şi 1 mai. Ce maşini n-au voie să circule pe A2 sau pe DN7

1 minut de citit Publicat la 19:38 29 Apr 2026 Modificat la 19:38 29 Apr 2026

CNAIR anunţă restricţii pentru unii şoferi în 30 aprilie şi 1 mai. Sursa foto: Facebook Poliţia Română

Autorităţile au anunţat, miercuri, că circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă în zilele de joi, 30 aprilie, și vineri, 1 mai (Ziua Muncii), pe unele sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene.

CNAIR a transmis ce vehiculate sunt vizate şi drumurile pe care se introduc interdicţii.

"Restricții de circulație (7,5 t) în zilele de 30 aprilie și 1 mai (Ziua Muncii)

CNAIR informează participanții la trafic că, potrivit prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă în zilele de joi, 30 aprilie (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală) și vineri, 1 mai (Ziua Muncii), pe unele sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene (E), conform Anexei nr. 1 la Ordin, după cum urmează:

Joi, 30 aprilie 2026 și vineri, 1 mai 2026, în intervalele orare stabilite pentru fiecare sector de drum:

pe A2 București – Constanța (intersecția A2 cu DNCB – Fundulea – Lehliu – Fetești – Cernavodă – intersecția A2 cu A4), circulația este restricționată pe ambele sensuri în data de 30 aprilie între orele 16:00 – 22:00 și în data de 1 mai între orele 06:00 – 22:00, pentru vehiculele cu MTMA mai mare de 7,5 tone;

pe DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția DN7 cu DN1), restricțiile se aplică pe ambele sensuri în data de 30 aprilie între orele 18:00 – 22:00 și în data de 1 mai între orele 06:00 – 22:00, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone;

pe DN39 Agigea – Mangalia (limita municipiului Mangalia), circulația este restricționată pe ambele sensuri în data de 30 aprilie între orele 16:00 – 22:00 și în data de 1 mai între orele 06:00 – 22:00, pentru vehiculele rutiere cu MTMA mai mare de 7,5 tone", a comunicat CNAIR.

Şoferii care încalcă interdicţia vor fi amendaţi.

"Încălcarea prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Informații suplimentare privind starea rețelei de drumuri naționale și autostrăzi pot fi obținute la Dispeceratul CNAIR S.A., la numărul 021/9360, sau accesând www.cnadnr.ro, secțiunea DISPECERAT – Situația Drumurilor Naționale, precum și pagina oficială de Facebook CNAIR", a mai transmis CNAIR.