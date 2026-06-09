Peste 100.000 de angajați din spitale intră în grevă japoneză. Este ultimul pas înainte de greva generală

Peste 100.000 de angajați din spitale intră în grevă japoneză. FOTO Antena 3 CNN

Peste 100.000 de angajați din spitale intră marți în grevă japoneză. Personalul medical va purta, în mod simbolic, banderole albe pe braț, în semn de protest față de noua lege a salarizării. Dacă revendicările nu vor fi ascultate, sindicaliștii amenință inclusiv cu declanșarea grevei generale.

Noua lege a salarizării a provocat revoltă în sistemul medical. Angajații din spitale și ambulanțierii acuză scăderi importante ale veniturilor, ca urmare a reducerii sporurilor și indemnizațiilor.

Potrivit sindicaliștilor, cele mai afectate ar urma să fie asistentele medicale cu experiență, care ar putea pierde până la 2.000 de lei la salariu. Și medicii ar urma să înregistreze pierderi de mii de lei. Nemulțumiri sunt și în rândul infirmierilor, brancardierilor, personalului TESA și al celui tehnic, categorii care au, în prezent, printre cele mai mici salarii din sistem, între 3.000 și 4.000 de lei net.

Pierderi de venituri vor avea și angajații din asistența socială, unde salariile sunt, de asemenea, reduse. În acest sector, diminuările ar putea fi de la câteva sute până la câteva mii de lei.

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Sanitas, cea mai mare organizație sindicală din sănătate, care reprezintă peste 100.000 de membri, a anunțat declanșarea protestului. Greva japoneză nu va întrerupe activitatea medicală, însă reprezintă un gest simbolic prin care personalul medical își exprimă nemulțumirea față de noua lege a salarizării. Sindicaliștii vor merge în spitale pentru a împărți banderolele albe angajaților.

După greva japoneză, sindicaliștii iau în calcul declanșarea unei greve de avertisment. În această situație, activitatea medicală ar urma să fie întreruptă parțial, fiind asigurate doar o treime din servicii și urgențele.

Următorul pas ar putea fi greva generală, care ar însemna blocarea activității pe perioadă nedeterminată, cu asigurarea doar a urgențelor. În acest scenariu, pacienții ar avea de suferit, iar operațiile, tratamentele și consultațiile care nu reprezintă urgențe ar putea fi amânate.

Sindicaliștii cer majorarea valorii de referință folosite la calculul salariilor la 4.325 de lei, nivelul salariului minim pe economie valabil de la 1 iulie 2026. De asemenea, aceștia solicită coeficienți de salarizare corecți pentru personalul din sănătate și asistență socială, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului pentru activitatea din weekend și din zilele de sărbătoare la 100%, precum și reluarea unor negocieri reale, nu formale, cu federațiile sindicale reprezentative.

Revoltă este și în rândul ambulanțierilor, care amenință că joi, 11 iunie, vor ieși în stradă. Federația Națională Sindicală „Ambulanța” din România, care reprezintă personalul din serviciile publice de ambulanță, anunță că este iminentă declanșarea celui mai amplu protest din istoria serviciilor publice de ambulanță.

Sindicaliștii din ambulanță sunt nemulțumiți de tăierea sporurilor și de scăderea veniturilor nete. Pentru 11 iunie este anunțat un miting al ambulanțierilor în fața Ministerului Sănătății și a Ministerului Muncii.