Avertizări imediate de la ANM. Cod roșu de vijelii și grindină de mari dimensiuni

<1 minut de citit Publicat la 14:28 19 Iul 2026 Modificat la 15:36 19 Iul 2026

Cod roșu de vijelii și grindină de mari dimensiuni. Sursa foto: Getty Images

Meteorologii au emis duminică mai multe avertizări cod roșu de vijelii pentru mai multe județe din țară.

UPDATE 15.10 Meteorologii au emis cod roșu de vijelii până la ora 16.00 pentru județele Covasna, Brașov, Harghita.

Sunt afectate localitățile:

în județul Covasna: Baraolt, Brăduț, Vârghiș;

în județul Braşov: Racoș, Homorod, Cața, Augustin;

în județul Harghita: Vlăhița, Lueta, Mărtiniș, Feliceni, Merești, Ocland, Ulieș;

Imagini cu inundaţiile violente la Buşteni, după ploaia torenţială. Viitur a măturat totul în cale pe unele străzi din staţiune.

În aceste localități vor fi averse torențiale care vor depăși 35...40 l/mp - în zona avertizată s-au acumulat cantități de apă de peste 40-45 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici și medii (2...5 cm)

Știrea inițială

Primul cod roșu a fost emis pentru mai multe localități din județul Neamț.

Codul roșu este valabil până la ora 15.00.

Sunt vizate localitățile Grumăzești, Bodești, Petricani, Girov, Crăcăoani, Bălțătești, Ștefan cel Mare, Ghindăoani, Negrești, Dobreni.

În aceste localități se vor semnala grindină de mari dimensiuni (5...7 cm), averse torențiale (peste 50...60 l/mp), frecvente descărcări electrice, vijelie puternică (rafale de peste 90 km/h).