Inundaţii violente la Buşteni, după o ploaie torenţială. Imagini cu viitura care a măturat totul în cale pe unele străzi din staţiune

1 minut de citit Publicat la 15:18 19 Iul 2026 Modificat la 15:32 19 Iul 2026

Viitura a măturat totul în cale pe unele străzi din Buşteni. Sursa foto: captură video

Viitură, duminică, la Buşteni, în urma unei ruperi de nori. DN1 a fost inundat, iar traficul se desfăşura cu greutate, din cauză că maşinile înaintau greu prin apă, pe cel mai circulat drum al ţării. Şi străduţele dinspre munte au fost inundate. Apa de pe versanţi, plină de noroi, a ajuns în staţiunea Buşteni, iar în acele zone a măturat totul în cale. Pe strada Telecabinei, viitura a rupt tot.

Viitura coboară pe lângă hotelurile din partea superioară a staţiunii, spre DN1. În judeţul Prahova este Cod portocaliu până la ora 20.00.

UPDATE. Autorităţile recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate:

"La acest moment, pe DN1 (zona centrală), în orașul Bușteni, sunt inundate mai multe străzi, fiind semnalate acumulări importante de apă care afectează circulația și accesul în anumite zone.

Echipajele de intervenție acționează în teren pentru evacuarea apei, limitarea efectelor produse de inundații și sprijinirea persoanelor aflate în dificultate.

Totodată, sunt monitorizate zonele cu risc, iar situația este în dinamică.

Recomandăm cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate, să nu încerce traversarea sectoarelor de drum inundate, fie pietonal, fie cu autoturismele, și să respecte recomandările autorităților și ale forțelor de intervenție.

Pentru situațiile care pun în pericol viața, integritatea persoanelor sau bunurile, cetățenii sunt rugați să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgență 112".

ANM a emis Coduri galbene și portocalii de caniculă și furtuni

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică mai multe avertizări de caniculă și instabilitate atmosferică, valabile duminică și luni. Temperaturile vor urca până la 37 de grade, iar furtunile vor aduce vijelii de până la 90 km pe oră și grindină de mari dimensiuni.

Duminică, între orele 13.00 și 20.00, va fi în vigoare o avertizare Cod portocaliu pentru jumătatea de nord a Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, precum și pentru Carpații Orientali și Meridionali. În aceste zone, instabilitatea atmosferică va fi accentuată și se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice frecvente și vijelii puternice, cu rafale de 70-90 km/h.

Meteorologii avertizează că va cădea grindină de dimensiuni medii și posibil mari, cu diametrul cuprins între doi și cinci centimetri. În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 25-40 de litri pe metru pătrat și, pe arii restrânse, vor depăși 50-60 de litri pe metru pătrat.

În noaptea de duminică spre luni, furtunile vor afecta Maramureșul, Crișana, Banatul, vestul și nordul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei.