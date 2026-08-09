Bulgaria propune o reuniune a statelor de la Marea Neagră, fără Rusia, după drona care a explodat lângă Kardam

Bulgaria propune o reuniune a statelor de la Marea Neagră, fără Rusia, după drona care a explodat lângă Kardam. FOTO: Colaj Antena 3 CNN

Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, propune organizarea unei reuniuni a statelor din regiunea Mării Negre, fără participarea Rusiei, pentru protejarea rutelor maritime, scrie BNT News. Lidera de la Sofia consideră că Bulgaria ar putea iniția discuțiile, în contextul pierderilor economice și al riscurilor de securitate evidențiate de explozia unei drone în apropierea localității Kardam.

"Bulgaria este interesată ca rutele din Marea Neagră să fie sigure. Suferim pierderi economice și financiare și cred că și celelalte state ar fi de acord cu organizarea unei asemenea reuniuni. De ce să nu fie Bulgaria inițiatoarea?", a declarat Iliana Iotova.

Propunerea a fost făcută în prima reacție publică a președintei după explozia dronei de lângă Kardam. Într-o declarație acordată jurnaliștilor la Varna, aceasta a precizat că așteaptă rapoartele serviciilor pentru a se stabili tipul aparatului, scopul său și dacă drona a ajuns intenționat în zonă sau s-a abătut de la traseu.

Iotova a precizat că ține legătura permanent cu Consiliul de Miniștri și că există o coordonare continuă cu toate serviciile implicate. Șeful Apărării din Bulgaria ține legătura cu partenerii săi din România și Ucraina pentru clarificarea circumstanțelor incidentului.

Președinta i-a felicitat pe membrii echipelor care au ajuns primii la locul exploziei și au intervenit pentru protejarea populației. Ea a subliniat că siguranța cetățenilor este prioritară și a cerut ca incidentul să nu fie exploatat politic.

"Sunt dezamăgită de modul în care acest incident este folosit în scopuri politice primitive. Pentru mine, cel mai important lucru este siguranța cetățenilor bulgari", a afirmat Iotova.

Lidera de la Sofia a vorbit și despre vulnerabilitățile Bulgariei în fața amenințărilor reprezentate de drone. Ea a amintit că cel puțin două reuniuni ale Consiliului Consultativ au fost dedicate situației armatei și a precizat că forul va fi convocat din nou atunci când vor exista motive concrete.

"Avem multe lacune în privința sistemelor capabile să combată dronele, iar aceste aparate devin din ce în ce mai performante. Consider că statul bulgar trebuie să facă tot posibilul pentru a sprijini companiile care produc asemenea sisteme", a declarat Iliana Iotova.

Președinta a dat asigurări că obiectivele strategice ale Bulgariei sunt protejate, dar a subliniat că sistemul de apărare are nevoie de reforme. În același timp, Iotova a pledat pentru intensificarea demersurilor diplomatice în vederea încheierii războiului din Ucraina.

"Bulgaria trebuie să participe la o presiune diplomatică puternică pentru găsirea unei soluții pașnice în Ucraina. În fiecare zi ne putem confrunta cu incidente similare", a avertizat președinta Bulgariei.