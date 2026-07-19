Ucraina acuză Rusia că a lovit o navă comercială turcă. Cinci marinari au murit

Cargoul turcesc transporta cereale și a fost atins de trei rachete de croazieră / sursă foto: X

Marina militară ucraineană a acuzat duminică Rusia că a lovit cu trei rachete o navă comercială turcă și a ucis cinci dintre marinarii aflați la bord, transmite AFP, citată de Agerpres.



Nu se știe ce s-a întâmplat cu alți cinci membri ai echipajului.



Cargoul turcesc transporta cereale și a fost atins de trei rachete de croazieră „când ieșea din zona de luptă”, a afirmat aceeași sursă, potrivit căreia opt oameni au fost evacuați de pe navă la un spital din Odesa.

While the world is still responding to Russia's brutal overnight attack on Kyiv, Moscow continues its campaign of terror throughout the day.



Russia has now struck a civilian vessel navigating Ukraine's maritime corridor. The crew included citizens of Syria and India. A Ukrainian… pic.twitter.com/pbzuRtI2yI — Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) July 19, 2026

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Andrii Sîbiga, a transmis, pe X, că echipajul era format din sirieni și indieni.

„În timp ce lumea încă reacţionează la brutalul atac nocturn al Rusiei asupra Kievului, Moscova îşi continuă campania de teroare pe tot parcursul zilei”, a afirmat acesta.

Moscova şi Kievul îşi intensifică de la o vreme atacurile reciproce asupra infrastructurii critice: forţele ucrainiene atacă infrastructura energetică rusească, inclusiv cea petrolieră, în timp ce forţele ruse îşi intensifică atacurile asupra porturilor de la Marea Neagră, de mai multe zile.