Antena 3 CNN Externe Ucraina acuză Rusia că a lovit o navă comercială turcă. Cinci marinari au murit

Ucraina acuză Rusia că a lovit o navă comercială turcă. Cinci marinari au murit

R.M.
1 minut de citit Publicat la 23:50 19 Iul 2026 Modificat la 23:50 19 Iul 2026
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nava comerciala
Cargoul turcesc transporta cereale și a fost atins de trei rachete de croazieră / sursă foto: X

Marina militară ucraineană a acuzat duminică Rusia că a lovit cu trei rachete o navă comercială turcă și a ucis cinci dintre marinarii aflați la bord, transmite AFP, citată de Agerpres.

Nu se știe ce s-a întâmplat cu alți cinci membri ai echipajului.

Cargoul turcesc transporta cereale și a fost atins de trei rachete de croazieră „când ieșea din zona de luptă”, a afirmat aceeași sursă, potrivit căreia opt oameni au fost evacuați de pe navă la un spital din Odesa. 

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Andrii Sîbiga, a transmis, pe X, că echipajul era format din sirieni și indieni.

„În timp ce lumea încă reacţionează la brutalul atac nocturn al Rusiei asupra Kievului, Moscova îşi continuă campania de teroare pe tot parcursul zilei”, a afirmat acesta.

Moscova şi Kievul îşi intensifică de la o vreme atacurile reciproce asupra infrastructurii critice: forţele ucrainiene atacă infrastructura energetică rusească, inclusiv cea petrolieră, în timp ce forţele ruse îşi intensifică atacurile asupra porturilor de la Marea Neagră, de mai multe zile.

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Etichete: Ucraina nava marinari acuzatii rachete

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