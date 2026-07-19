Agenția pentru Cadastru, după atacul cibernetic: „Avem copii de siguranță ale datelor. Lucrăm astfel încât serviciile să fie reluate”

Instituția avertizează că informațiile apărute în spațiul public despre presupusele consecințe ale incidentului nu provin din surse oficiale. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a transmis, duminică, după incidentul de securitate cibernetică care a afectat sistemele informatice ale instituției, că echipele tehnice lucrează la restaurarea și întărirea măsurilor de protecție, astfel încât serviciile să fie reluate în condiții de maximă siguranță.

De asemenea, instituția mai avertizează că informațiile apărute în spațiul public despre presupusele consecințe ale incidentului nu provin din surse oficiale.

ANCPI a mai subliniat că dispunea de copii de siguranță ale datelor (backup), care permit restaurarea acestora în cazul unor incidente de securitate cibernetică.

„Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public cu privire la incidentul de securitate cibernetică care a afectat sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), facem următoarele precizări:

În prezent, infrastructura informatică a ANCPI se află într-un amplu proces de reinstalare și consolidare. Echipele tehnice ale instituției, împreună cu specialiști în securitate cibernetică, desfășoară activități de restaurare, verificare și întărire a măsurilor de protecție, astfel încât serviciile să fie reluate în condiții de maximă siguranță.

Contrar unor informații apărute în spațiul public, la momentul producerii incidentului, ANCPI dispunea de mai multe locații destinate stocării copiilor de siguranță (backup), măsură care asigură redundanța și posibilitatea restaurării datelor în cazul unor incidente de securitate cibernetică.

În ceea ce privește securitatea datelor, investigațiile tehnice și penale sunt în desfășurare. În acest moment, nu pot fi comunicate concluzii oficiale cu privire la aspectele care fac obiectul cercetărilor. Orice informații în acest sens vor fi comunicate după finalizarea verificărilor de specialitate și pe baza concluziilor autorităților competente, în măsura în care acestea pot fi făcute publice”, a transmis ANCPI, pe pagina sa de Facebook.

În ceea ce privește securitatea datelor, ANCPI precizează că investigațiile tehnice și penale sunt încă în desfășurare și că, deocamdată, nu pot fi comunicate concluzii oficiale privind amploarea incidentului.

„Totodată, ANCPI atrage atenția că informațiile vehiculate în spațiul public privind presupusele consecințe ale atacului cibernetic nu provin din surse oficiale, nu reflectă nici realitatea, nici stadiul actual al investigațiilor.

Difuzarea unor informații neverificate poate genera confuzie și poate afecta încrederea publicului în instituțiile statului.

În cazul unui incident de securitate cibernetică, obiectivul principal este protejarea integrității datelor și eliminarea tuturor vulnerabilităților identificate. În astfel de situații, este necesară izolarea sistemelor afectate și remedierea fiecărei breșe de securitate înainte de reluarea activității, pentru a preveni orice risc suplimentar. Chiar dacă această decizie a generat un disconfort temporar prin indisponibilitatea serviciilor, ea a fost necesară pentru a asigura protejarea datelor și reluarea activității în condiții de deplină siguranță”, a mai transmis instituția.

Reluarea funcționării aplicațiilor și serviciilor informatice se va face etapizat, pe măsură ce fiecare componentă va fi verificată și validată din punct de vedere al securității cibernetice.

Până la finalizarea procesului de restaurare, serviciile ANCPI rămân indisponibile, iar instituția recomandă cetățenilor și partenerilor să urmărească exclusiv informațiile publicate prin canalele oficiale.

„Reluarea funcționării aplicațiilor și serviciilor informatice se va realiza etapizat, pe măsură ce fiecare componentă este verificată, securizată și validată din punct de vedere al securității cibernetice, astfel încât funcționarea acestora să se desfășoare în condiții de maximă siguranță și stabilitate.

Procesul de restaurare a infrastructurii informatice este unul complex și continuă conform planului stabilit împreună cu autoritățile competente în domeniu. Pe durata acestuia, serviciile rămân momentan indisponibile.

ANCPI va informa publicul cu privire la evoluția acestuia și recomandă cetățenilor, partenerilor instituționali și reprezentanților mass-media să utilizeze exclusiv informațiile transmise prin canalele oficiale ale instituției”, se mai arată în postare.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a fost ținta unui atac cibernetic, în urmă cu 3 zile, care "a generat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției”. ANCPI a transmis că toate sistemele au fost afectate, cât și aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra.