Imagini impresionante de Ziua Aviației. Avioane F-16, Spartan și IAR-330 și elicoptere BlackHawk au făcut spectacol pe cerul Capitalei

1 minut de citit Publicat la 15:27 19 Iul 2026 Modificat la 15:29 19 Iul 2026

Monumentul Eroilor Aerului, din Piaţa Aviatorilor din Bucureşti, a fost survolat, duminică, de numeroase tipuri de aeronave. FOTO: Facebook MApN

Monumentul Eroilor Aerului, din Piaţa Aviatorilor din Bucureşti, a fost survolat, duminică, de numeroase tipuri de aeronave, în cadrul manifestărilor de Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Române.

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, la Monumentul Eroilor Aerului, din Piaţa Aviatorilor, au avut loc de la ora 10.00, o ceremonie militară şi religioasă în memoria eroilor aviatori.

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Au luat parte la manifestațiile aeriene F-16 Fighting Falcon, C-130 Hercules, C-27J Spartan, AN-30, IAR-330, precum şi elicoptere tip EC-135 SMURD, S-70M BlackHawk şi o aeronavă Bombardier Learjet 75 aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, elicoptere tip SA-365 Dauphin ale Serviciului Român de Informaţii, aeronave Extra 300 aparţinând Aeroclubului României, precum şi aeronave de tip Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene.