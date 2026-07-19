Cum s-a desfășurat "Proiectul Taifun" în Grecia. 575 de plaje au fost vizate, au fost ridicate peste 1.000 de tone de gunoaie

3 minute de citit Publicat la 14:23 19 Iul 2026 Modificat la 14:23 19 Iul 2026

Țărmurile a șase insule grecești sunt acum mai curate după a doua etapă a "Proiectului Taifun".FOTO: Facebook Athanasios C. Laskaridis Charitable Foundation

Țărmurile a șase insule grecești sunt acum mai curate după a doua etapă a "Proiectului Taifun". Ajuns în al șaptelea an de activitate, proiectul a contribuit la curățarea a peste 4.800 de porțiuni de coastă și la îndepărtarea a peste 1.090 de tone de deșeuri. Totodată, în cadrul inițiativei a fost creată una dintre cele mai importante baze de date privind poluarea zonelor de coastă din Grecia, scrie Euronews.

Fundația Athanasios C. Laskaridis, care a desfășurat recent acțiuni pe șase insule grecești, susține că intervențiile sistematice și repetate produc rezultate concrete în protejarea litoralului grecesc.

Operațiunile au avut loc pe insulele Syros, Mykonos, Delos, Antiparos, Despotiko și Keros. În toate aceste zone s-a constatat o reducere vizibilă a poluării în comparație cu prima etapă de curățare. Rezultatele demonstrează atât eficiența intervențiilor, cât și creșterea treptată a gradului de conștientizare în rândul comunităților locale.

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Cum sunt curățate plajele grecești prin Proiectul Taifun

Echipele Proiectului Taifun au vizitat în total 575 de plaje. Dintre acestea, 468 erau deja curate, iar pe celelalte 107 au fost organizate acțiuni de ecologizare.

În timpul misiunilor, sute de mii de obiecte și zeci de tone de deșeuri au fost îndepărtate din zonele de coastă, contribuind în mod semnificativ la refacerea ecosistemelor fragile.

Rezultatele celei de-a doua etape sunt considerate deosebit de încurajatoare:

Pe insula Delos, nivelul poluării a scăzut cu 75%, cea mai mare îmbunătățire dintre toate insulele incluse în proiect.

Pe Keros, situația s-a îmbunătățit cu 60%, confirmând efectele pozitive ale intervențiilor repetate.

Pe Despotiko, poluarea s-a redus cu 50%.

Pe Syros a fost înregistrată o îmbunătățire de 33%.

Pe Antiparos, nivelul poluării a scăzut cu 31%.

Pe Mykonos s-a înregistrat o îmbunătățire de 29%, în ciuda cantităților foarte mari de deșeuri care continuă să ajungă pe insulă.

Participarea comunităților locale a avut, de asemenea, un rol esențial. În Mykonos, 918 elevi au contribuit, pe parcursul a șase zile, la curățarea a trei plaje, transmițând un mesaj puternic despre importanța protejării mediului.

În același timp, pe insula Syros, echipa Proiectului Taifun a colaborat cu studenții Academiei Marinei Comerciale, contribuind la creșterea preocupării pentru mediu în rândul viitorilor profesioniști din domeniul maritim.

Rezultatele obținute pe fiecare insulă sunt următoarele:

Syros: Echipele au vizitat 140 de plaje, dintre care 124 erau deja curate, iar 16 au fost ecologizate. Au fost colectate 53.539 de deșeuri, cu o greutate totală de 4,7 tone și un volum de 118 metri cubi. Nivelul poluării a scăzut cu 33%.

Mykonos: Dintre cele 109 plaje verificate, 78 erau curate, iar pe celelalte 31 s-au desfășurat operațiuni de ecologizare. Au fost adunate 744.048 de deșeuri, cântărind 11,3 tone și ocupând un volum de 290 de metri cubi. Nivelul poluării s-a redus cu 29%.

Delos: Dintre cele 39 de plaje inspectate, 30 erau curate, iar nouă au avut nevoie de intervenții. Echipele au îndepărtat 57.113 de deșeuri, cu o greutate de 2,5 tone și un volum de 73 de metri cubi. Insula a înregistrat cea mai mare îmbunătățire, de 75%.

Antiparos: Echipele au vizitat 205 plaje, dintre care 181 erau deja curate. Au fost colectate 77.210 de deșeuri, cu o greutate totală de 3,5 tone și un volum de 104 metri cubi. Poluarea s-a redus cu 31%.

Despotiko: Au fost inspectate 69 de plaje, dintre care 51 erau curate. Echipele au adunat 90.038 de deșeuri, cântărind 4,9 tone și ocupând un volum de 120 de metri cubi. Nivelul poluării a scăzut cu 50%.

Keros: Dintre cele 13 plaje inspectate, nouă au fost curățate, iar celelalte patru erau deja curate. Au fost colectate 17.972 de deșeuri, cu o greutate de 1,6 tone și un volum de 45 de metri cubi. Situația s-a îmbunătățit cu 60%.